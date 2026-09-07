استاندار اسبق قم درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صادقی که در دولت یازدهم به مدت ۴۰ ماه استاندار قم بود، درگذشت.

سیدمهدی صادقی از مدیران باسابقه حوزه حمل‌ونقل هوایی بود و در طول سال‌های فعالیت خود، مسئولیت‌های مختلفی در صنعت هوانوردی بر عهده داشت.



وی در مقطعی معاون مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» و رئیس ایستگاه‌های این شرکت در داخل و خارج از کشور بود و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ نیز ریاست هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور را بر عهده داشت.



صادقی همچنین ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران را در کارنامه خود داشت و هم‌زمان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسمان فعالیت کرد.



وی در سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم به‌عنوان استاندار قم منصوب شد و حدود ۴۰ ماه در این مسئولیت به فعالیت پرداخت.



صادقی در ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ و در پی اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت استانداری قم استعفا داد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم، در پی درگذشت استاندار اسبق قم، پیام تسلیتی صادر کرد.



در متن پیام تسلیت استاندار قم آمده است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



إنا لله و إنا إلیه راجعون



درگذشت مرحوم سیدمهدی صادقی، استاندار اسبق قم، موجب تأثر و تأسف شد.



آن مرحوم سال‌هایی از عمر پربرکت خود را در مسئولیت‌های مختلف اجرایی و مدیریتی، از جمله خدمت به مردم شریف استان قم در جایگاه استاندار، سپری کرد و همواره به اخلاق نیک، سعه‌صدر و منش شایسته انسانی شناخته می‌شد.



تلاش‌های ایشان در مسیر خدمت به مردم و اعتلای استان قم، در خاطر بسیاری از مدیران و مردم این دیار باقی خواهد ماند.



اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، بستگان، همکاران و مردم شریف قم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.