فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آروتز شوا» (کانال ۷ اسرائیل)، «جوزف وتل» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا دیروز دوشنبه وارد اسرائیل شده است.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده مسئولیت فعالیت های نظامی آمریکا در خاورمیانه را برعهده دارد و ووتل فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است. وتل در این سفر با رئیس شورای امنیت اسرائیل و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و شماری از مسئولان در وزارت جنگ این رژیم دیدار کرده است.

یک منبع دیپلماتیک اعلام کرده است که یکی از اهداف این سفر این بوده که آمریکا به اسرائیل پیام اطمینان بخشی دهد که واشنگتن قصد ندارد به سرعت برنامه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را اجرایی کند و آمریکا همچنان از امنیت اسرائیل حمایت خواهند کرد.

رادیو اسرائیل نیز گزارش داده است که تحولات سوریه و ایران یکی از موضوعات اصلی مورد بحث میان این ژنرال آمریکایی و مسئولان اسرائیلی خواهد بود. این اولین بار است که وتل در سفری از پیش تعیین نشده به اراضی اشغالی سفر می کند.

بر اساس این خبر در این دیدار احتمال خروج واشنگتن از توافق هسته ای نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.