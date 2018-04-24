تروریست ها امنیت منطقه و جهان را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان یاسر الحفظ فرمانده نیروی دریایی ارتش سوریه در پنل تخصصی اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند طی سخنانی گفت: سوریه کشور مقاومت است اما بیش از ۷ سال است که درگیر جنگ تحمیلی است و دشمنان از تمام دنیا تروریستها را به سوریه فرستاده اند تا کشور ما را نابود کنند.

وی ادامه داد: تروریست ها در کشور ما، رعب و ترس ایجاد کرده اند، انها ادعا داشتند که میخواهند ظلم را ریشه کن کنند اما خونخوارانی بیش نبودند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش سوریه تصریح کرد: امروز ما در سوریه با جنگ سیاسی و نظامی و تبلیغاتی روبرو هستیم؛ کشتی های جنگی متجاوزان آمریکایی همه قوانین را زیرپا گذاشته و تمام معاهدات بین المللی را زیر پا گذاشتند و به برخی مراکز ما را با موشک هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: در سوریه، هر وقت ما خواستیم به پیروزی بزرگی دست یابیم، تروریستها با استفاده از سلاح های شیمیایی پای غرب را به کشور ما باز کردند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش سوریه اظهار داشت: تروریستها علیه زنان کودکان و مردم عادی از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند؛ امروز ارتش سوریه فقط از سوی ایران، روسیه و مقاومت اسلامی حمایت می‌شود و امروز پیروزی ها به ما روی آورده است.

وی تاکید در پایان تاکید کرد: ما طرفداران صلح و امنیت هستیم؛ ما در سوریه از معاهدات بین المللی دفاع می کنیم؛ از کشورهایی که از تروریستها حمایت می کنند می خواهیم دست از حمایت از جنایتکاران بردارند، تروریستها امنیت منطقه و جهان را تهدید می کنند.