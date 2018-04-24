سرلشکر باقری رحلت آیت الله مهمان نواز را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رحلت آیت الله شیخ حبیب الله مهمان نواز، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی این ضایعه را به مردم ولایتمدار و مومن استان خراسان شمالی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله حبیب الله مهمان نواز امام جمعه سابق بجنورد و نماینده مردم استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری موجب تاسف و تالم خاطر شد.

این روحانی عالم و عامل و فقیه مجاهد و وارسته در زمره طلایه داران جبهه حق و یاران صدیق و وفادار امامین انقلاب اسلامی، منشأ خدمات فاخر و ارزشمندی برای ایران اسلامی- به ویژه خطه ی انقلابی و شهید پرور خراسان بود که آثار و برکات آن همواره در ذهن و خاطر مردمان آن دیار جاودانه خواهند ماند.

اینجانب این ضایعه جبران ناپذیر را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله مقام معظم ولایت به رهبری امام خامنه ای مدظله العالی مراجع عظام تقلید و علمای اعلام و حوزه های علمیه مردم شریف و مومن استان خراسان شمالی و به ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر، شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می کنم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری