ظریف: خواستار همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن خصومت‌ها در منطقه خواستار همکاری و اعتمادسازی کیان کشورهای منطقه شد.

متن پیام تویئتری ظریف بدین شرح است:

«من در شورای روابط خارجی آمریکا بر این موضوع تاکید کردم که برای کشورهای منطقه خلیج فارس این امر ضروری است تا سیاست متداول در مورد پارادایم جمع صفر حذف طرف مقابل و خصومت علیه یکدیگر را به همکاری و اعتماد سازی تغییر دهیم. امروز نیز همین موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل عنوان می کنم..من از همسایگان و سازمان ملل دعوت می‌کنم تا از مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای حمایت کنند.»