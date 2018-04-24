ظریف: خواستار همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن خصومتها در منطقه خواستار همکاری و اعتمادسازی کیان کشورهای منطقه شد.
متن پیام تویئتری ظریف بدین شرح است:
«من در شورای روابط خارجی آمریکا بر این موضوع تاکید کردم که برای کشورهای منطقه خلیج فارس این امر ضروری است تا سیاست متداول در مورد پارادایم جمع صفر حذف طرف مقابل و خصومت علیه یکدیگر را به همکاری و اعتماد سازی تغییر دهیم. امروز نیز همین موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل عنوان می کنم..من از همسایگان و سازمان ملل دعوت میکنم تا از مجمع گفتوگوهای منطقهای حمایت کنند.»
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