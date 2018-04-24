  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

ظریف: خواستار همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه هستیم

ظریف: خواستار همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری از همسایگان و سازمان ملل دعوت کرد تا از مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن خصومت‌ها در منطقه خواستار همکاری و اعتمادسازی کیان کشورهای منطقه شد.

متن پیام تویئتری ظریف بدین شرح است:

«من در شورای روابط خارجی آمریکا بر این موضوع تاکید کردم که برای کشورهای منطقه خلیج فارس این امر ضروری است تا سیاست متداول در مورد پارادایم جمع صفر حذف طرف مقابل و خصومت علیه یکدیگر را به همکاری و اعتماد سازی تغییر دهیم. امروز نیز همین موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل عنوان می کنم..من از همسایگان و سازمان ملل دعوت می‌کنم تا از مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای حمایت کنند.»

کد مطلب 4280098
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها