بسته ارزی جدید دولت بازنگری و اصلاح می شود/ تشکیل کارگروه ویژه

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای بررسی تاثیرات بسته ارزی جدید دولت بر تولید، واردات و صادرات گفت: در جلسه امروز نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان انجمن های صنفی تولید کنندگان، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها، اعضای کمیسیون صنایع و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و از طرف دولت رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاونین وزیر صنایع و رئیس سازمان توسعه تجارت حضور داشتند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی مشکلات خود را با توجه به تعرفه های جدید ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی بیان کرد. به عنوان برای واردات قطعات ماشین آلات مشکلاتی دارند در زمینه صادرات نیز مشکلات بیان شد.

فولادگر با بیان اینکه همگی معتقد بودند ساماندهی بازار ارز اقدامی دیرهنگام اما ضروری و درست بود، افزود: اما بخش خصوصی انتقاداتی نسبت به جزئیات بسته ارزی دولت و سامانه نیما داشت. به عنوان مثال در زمینه صادرات و انواع روش های آن نقطه نظراتی داشتند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: همچنین در زمینه فاصله ای که بین نرخ گشایش اعتبارات و نرخ فعلی ارز انتقاداتی را مطرح کردند. همچنین روش های پیمان سپاری ارزی را منسوخ شده می دانستند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی معتقد بود نباید فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ ارز در بازار زیاد شود زیرا موجب ایجاد فساد و بازار سیاه خواهد شد.

فولادگر در خصوص جمع بندی این جلسه گفت: مقرر شد کل تشکل های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، انجمن های صنفی، تولید کنندگان و انجمن های وارد کنندگان و صادرکنندگان نظرات خود را در کمیته ارزی اتاق بازرگانی هماهنگ کنند.

وی افزود: مقرر شد در کارگروهی که در مجلس تشکیل می‌شود متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصاد، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت صنایع، ظرف ۲ هفته آینده نقطه نظرات بخش خصوصی تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان را بررسی کنند.

وی تاکید کرد: مقرر شد بر اساس این نظرات بسته ارزی دولت اصلاح و تکمیل شود تا در راستای حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی قدم برداشته شود.