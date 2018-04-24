سید حسن نصرالله شهادت «صالح الصماد» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دبیرکل حزب الله لبنان شهادت صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن در حمله جنگنده های متجاوز سعودی را تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، «سید حسن نصرالله» در پیام تلگرافی به عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن شهادت الصماد را تسلیت گفته است.

در پیام دبیرکل حزب الله آمده است: من و برادرانم در رهبری حزب الله به حضرتعالی شهادت صالح الصماد مجاهد کبیر و فرمانده شجاع را که رحمت خدا بر او باد تسلیت می گوییم.

این پیام می افزاید: ما فقدان رهبری عزیز و توانا را تسلیت گفته و نیل ایشان به درجه رفیع الهی را تبریک می گوییم. همچنین به خانواده شریف وی تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آنها، شورای عالی سیاسی و تمام برادران و خواهران در جنبش انصارالله و مردم پایدار، مظلوم، مقاوم و شریف یمن صبر جزیل مسئلت داریم.

در ادامه پیام سید حسن نصرالله آمده است: صالح الصماد، این رهبر شهید، برای شما در این نبرد بزرگ پشتیبانی عظیم و نمونه ای از رهبر شجاع، متواضع و مسئولیت پذیر بود که همواره در میادین حضور داشت و عاشق شهادت بود.

این پیام ادامه می دهد: این جنایت که به دیگر جنایات متجاوزان سعودی-آمریکایی علیه مردم شما اضافه می شود گواه دیگری بر وحشیگری سرکردگان آنهاست و در عین حال میزان بردباری، مظلومیت و حقانیت مردم غیور یمن را نشان می دهد.

جنبش حزب الله نیز پیش از این با صدور بیانیه ای به رهبران، شورای عالی سیاسی، جنبش انصارالله و ملت یمن شهادت صالح علی الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن را تسلیت گفت.

در بیانیه حزب الله آمده است: این مرد استثنایی که در سخت ترین مرحله مسئولیت را پذیرفت و در برابر دشمن ایستاد و در سرزمین خود که از آنها دفاع کرده بود و در میان ملتش که وی را دوست داشتند و تا آخرین رمق در کنارش ایستادند شهید شد. حزب الله لبنان این جنایت وحشیانه را که متجاوزان سعودی-آمریکایی مرتکب شدند، محکوم می کند. جنایتی که یک رئیس شریف را هدف قرار دادند.

حزب الله بیان کرد: حزب الله که آنچه در یمن از بیش از سه سال قبل گذشته و می گذرد را دردآور می داند. هر محفل، مجلس ختم و بازار مردمی و زیر ساختی در یمن از جنایت و کشتار و ویرانی در امان نبوده است. حزب الله از سکوت مشکوک جامعه بین المللی در قبال هدف قرار گرفتن یکی از شخصیت های بزرگ یمن در شگفت است و از کسانی که هنوز وجدانی در دنیا دارند اعم از دولتها و سازمانها و ملت ها می خواهیم که در کنار ملت مظلوم یمن قرار گیرند و جنایات متجاوزان آمریکایی و سعودی را بر ملا کنند و به طور جدی در راستای توقف آن گام بردارند.

در این بیانیه آمده است: ملت استوار و صبور یمن که بیش از ۱۱۰۰ روز یورش خللی در آنها وارد نکرد؛ توان وحدت و همدلی و جمع شدن اطراف رهبران صادق و شجاع خود را برای عبور از مصیبت دارند. ملت عظیم و جان برکف که عرصه های جهاد را پر کرد ملتی پیروز است.

گفتنی است که شورای عالی سیاسی یمن دوشنبه شب با صدور بیانیه ای ضمن اعلام خبر شهادت صالح الصماد از انتخاب مهدی المشاط به عنوان رئیس این شورا خبر داد.

شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که صالح الصماد در حمله روز پنجشنبه جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در الحدیده یمن شهید شده است.

این شورای ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد از انتخاب مهدی المشاط به عنوان رئیس شورای عالی سیاسی یمن خبر داد.

صالح الصماد در سال ۱۹۷۹ در منطقه بنی معاذ از توابع شهرستان سحار در استان صعده (شمال یمن) متولد شد، وی پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه صنعا، به عنوان مدرس در مدرسه عبدالله بن مسعود در صعده مشغول به کار شد.

صالح الصماد، از آغاز سومین جنگ از جنگ‌های شش‌گانه، جنبش انصارالله را در نبرد با رژیم یمن همراهی کرد، وی پس از سال ۲۰۱۱ مسئولیت ریاست دفتر سیاسی جنبش انصارالله را به دست گرفت.

صالح الصماد در ۶ آگوست ۲۰۱۶، رئیس شورای عالی سیاسی شد و کار خود را در این منصب، پس از ادای سوگند در مجلس نمایندگان (در ۱۴ اوت ۲۰۱۶) آغاز کرد.

در تاریخ ۳ اردیبهشت توسط جنگنده های ائتلاف ضد یمن در استان الحدیده به شهادت رسید.