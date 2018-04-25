دزدی هویت کودکان در آمریکا ۲.۶ میلیارد دلار خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، تحقیقی جدید نشان می دهد در سال گذشته میلادی هویت بیش از یک میلیون کودک آمریکایی دزدیده شده است.

موسسه Javelin Strategy&Research این تحقیق را انجام داده است. همچنین طبق یافته های آن بیش از دوسوم کودکان قربانی دزدی هویت کمتر از ۸ سال دارند. دزدی های مذکور بیش از ۲.۶ میلیارد دلار خسارت مالی برجای گذاشته و خانواده ها به دلیل آن مجبور به پرداخت بیش از ۵۴۰ میلیون دلار هزینه شده اند.

نتایج این تحقیق در بحبوحه حملات سایبری و افشای اطلاعات اخیر از نظرها دور مانده است. این در حالی است که با افزایش کودکانی که در فضای مجازی وارد می شوند، مشکل دزدی هویت آنان نیز پررنگ تر شده است.

جالب آنکه طبق این تحقیق معمولا دوستان خانوادگی هویت کودکان را می دزدند. حدود یک سوم دزدان هویت کودکان به این گروه تعلق داشتند. ۱۸ درصد دزدان هویت نیز نامادری یا ناپدری کودکان بوده اند.

از سوی دیگر دیجیتالیزه شدن مدارس، سوابق پزشکی و غیره سبب شده کودکان بیش از پیش در معرض خطر دزدی هویت قرار گیرند.