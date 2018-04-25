ابراهیم نصرالله برنده بوکر عربی شد/موفقیت نویسنده فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه بوکر، کتابی با عنوان «جنگ دوم سگ» نوشته ابراهیم نصرالله دیشب (سهشنبه) به عنوان برنده یازدهمین دوره جایزه بوکر عربی انتخاب شد.
این رمان که از سوی ناشران علمی عربی منتشر شده در مراسمی که دیشب در ابوظبی برگزار شد، توسط ابراهیم السفین رییس هیات داوران این جایزه به عنوان برنده معرفی شد.
برنده این جایزه افزون بر دریافت یک جایزه ۵۰ هزار دلاری، به زبان انگلیسی نیز ترجمه و منتشر میشود و نویسنده میتواند به افزایش فروش چشمگیر کتابش امیدوار باشد.
رییس هیات داوران درباره کتاب گفت: این کتاب چشماندازی از آیندهای ناامیدکننده را در کشوری بینام روایت میکند و با استفاده از فانتزی و تکنیکهای علمی تخیلی و بهره گرفتن از طنز و بینشی خاص به توصیف خشونت ذاتی در جامعه میپردازد و جامعهای را تصویر میکند که در آن ارزشهای انسانی و اخلاقی از بین رفته و همه چیز حتی روح انسان مجاز به خرید و فروش است.
شخصیت اصلی این رمان رشید نام دارد و بتدریج از شخصیتی مخالف حکومت تا یک مادی گرای بیپروا تغییر ماهیت میدهد.
ابراهیم نصرالله سال ۱۹۵۴ از والدینی فلطسینی که در سال ۱۹۴۸ از خانهشان بیرون رانده شدند، متولد شده و کودکیاش را در کمپ پناهندگان فلسطینی الوحدت در اردن گذراند و بعد برای کار و تحصیل راهی عربستان سعودی شد. او سپس به اردن بازگشت و به عنوان روزنامه نگار کار کرد و از سال ۲۰۰۶ به عنوان یک نویسنده تمام وقت به کار پرداخت.
۴ رمان از رمانهای وی تاکنون به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. «زمان اسبهای سفید» یکی از این کتابهاست که سال ۲۰۰۹ به عنوان فینالیست بوکر عربی انتخاب شد و کتاب دیگرش «فانوس شاه گالیله» است که در فهرست اولیه بوکر سال ۲۰۱۳ جای داشت.
«جنگ دوم سگ» از میان ۱۲۴ شرکت کننده از ۱۴ کشور عرب زبان انتخاب شد.
دیگر فینالیستهای این رقابت عبارت بودند از: امیر تاج السیر، عزیز محمد، شهد الراوی، ولید الشرفا و دیما وانوس که در این مراسم حضور داشتند و هر یک ۱۰ هزار دلار برای رسیدن به فهرست نهایی دریافت کردند.
این جایزه که با حمایت بنیاد بوکر لندن برگزار میشود، هر سال برنده خود را در مراسمی که در حاشیه نمایشگاه بینالمللی کتاب ابوظبی برگزار میشود، معرفی می کند.
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