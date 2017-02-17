فهرست نهایی بوکر عربی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی جایزه داستان عربی، محمد حسن علوان که سال ۲۰۱۳ برای رمانش با عنوان «سمور» در فهرست نهایی جایزه داستان عربی جای داشت، امسال برای رمان «یک مرگ کوچک» درباره زندگی فیلسوف سرشناس از جمله نویسندگان راه یافته به فهرست نهایی این رقابت است.

در حالی که در فهرست اولیه این رقابت ۱۶ رمان جای داشتند، در فهرست نهایی منتخب این جایزه ۶ رمان انتخاب شدند.

این رمان‌ها که از میان ۱۸۶ شرکت کننده اولیه انتخاب شده‌اند از ۱۹ کشور عربی برای دبیرخانه این جایزه ارسال شده‌اند. تمامی این آثار در ۱۲ ماه اخیر وارد بازار نشر شده‌اند.

فهرست اولیه این جایزه عبارت است از:

محمد حسن علوان برای «یک مرگ کوچک» از عربستان سعودی

اسماعیل فهد اسماعیل برای «السبیلیات» از کویت درباره مقاومت زنی در جنوب عراق در جنگ

الیاس خوری برای «بچه‌های قطو - اسم من آدم است» از لبنان درباره روز «نکبت»

محمد عبدالنبی برای «اتاق عنکبوت» از مصر درباره زندگی مردم در حاشیه جامعه

نجوی بن شتوان برای «قلم‌های بردگان» از لیبی درباره برده‌داری در لیبی

سعد محمد رحیم برای «قاتل کتاب‌فروش» از عراق درباره تلاش فرهنگی جامعه عراق پس از تهاجم آمریکا به این کشور

به این ترتیب ۱۰ اثر از فهرست اولیه از راه یافتن به بخش نهایی جا ماندند.

امسال دهمین سال برگزاری این جایزه معتبر عربی است که قصد دارد تا از ادبیات معاصر کشورهای مختلف عرب زبان حمایت کند. عربستان سعودی، لیبی، کویت، لبنان، مصر و عراق از برندگان سال‌های پیش این جایزه بوده‌اند.

سحر خلیفه رییس گروه داوری رمان‌نویس فلسطینی، ساحل المانی مترجم فلسطینی، فاطمه الحاجی استاد لیبیایی، سحر الموجی رمان نویس مصری و سوفیه وصلو مترجم یونانی گروه داوری امسال را تشکیل داده‌اند.

این جایزه که با حمایت بنیاد بوکر لندن برگزار می‌شود، برنده خود را در مراسمی که ۲۵ آوریل در مراسمی در ابوظبی و در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی برگزار می‌شود، معرفی خواهد کرد.

به این ترتیب ۶ نامزدی که به این فهرست نهایی راه یافته‌اند هر یک ۱۰ هزار دلار به عنوان جایزه دریافت می‌کنند. برنده نهایی یک جایزه ۵۰ هزار دلاری نیز دریافت خواهد کرد.