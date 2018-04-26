خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در جادهها در نیم قرن اخیر، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده شده و خسارات جانی و مالی ناشی از این تصادفات، بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل میکند.
بیشک توسعه بخش راه و تأمین زیرساختهای مورد نیاز این بخش از مهمترین نیازهایی است که باید به آن توجه کرد زیرا بر اساس آن فرایند چرخه حمل و نقل جادهای شکل میگیرد.
در این میان فقدان تنها یکی از زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز، جادهها را از حالت استاندارد خارج میکند؛ یکی از این زیرساختها روشنایی است.
طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان، پنج هزار کیلومتر راه ارتباطی اعم از روستایی، اصلی و فرعی در استان وجود دارد و هماینک ۱۷۰ کیلومتر از جادههای اصلی آن دارای روشنایی بوده که بیشتر در غرب استان واقع شده است.
شاهراه ارتباطی
گلستان، دارای موقعیتی خاص و ویژه است، این استان به دلیل همجواری با استانهای خراسان شمالی، سمنان و مازندران یک شاهراه ارتباطی مؤثر در شمال کشور بوده و نقش تأثیرگذاری در حوزه حمل و نقل جادهای ایفا میکند اما نبود روشنایی لازم در محورهایی از این جاده موجب ابراز نارضایتی برخی از رانندگانی شده که در این محور تردد میکنند.
یک راننده ماشین سنگین با ابراز گلهمندی از تاریکی بخشهای زیادی از جاده بینالمللی تهران – مشهد، به مهر گفت: ایمنی جاده نسبت به سنوات اخیر بهتر شده اما تاریکی محور آزاردهنده است.
یاسر محمدخانی افزود: راننده مجبور میشود از نور بالای خودرو برای دید بهتر استفاده کند و همین امر برای رانندهای که از سمت مقابل میآید، ایجاد مزاحمت میکند.
وی تصریح کرد: در برخی از نقاط باید فقط به خطکشیها متمرکز بود تا بتوان جاده را در پیچ و خمها تشخیص داد.
محمدخانی گفت: شهرها و روستاهای بسیاری در حاشیه جاده قرار دارد و در شب به دلیل نداشتن امکانات روشنایی، مشکلاتی را برای رانندگان عبوری که برخی از آنان هم با این جادهها آشنا نیستند، ایجاد میکند.
تاریکی محور گرگان- علی آباد
علیاصغر ابری که شغلش ایجاب میکند مسیر گرگان- علیآباد را هر روز طی کند، به خبرنگار مهر گفت: مسیر تقیآباد تا قرق، از قرق تا فاضلآباد و کمربندی علیآباد بسیار تاریک است.
وی ادامه داد: تاریکی این محور اصلی و پرترافیک در شبهای مهآلود یا بارانی دو چندان شده و چون مسیر، محل تردد مسافران بیشماری از نقاط مختلف کشور است، رسیدگی به آن ضرورت دارد.
یک کارشناس مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، در خصوص ایمنی راهها و کارکرد روشنایی جادهها به خبرنگار مهر گرفت: متأسفانه بسیاری از راههای ساخته شده در ایران به دلیل ضعف دانش ایمنی، خط و مشی ارزانسازی و شوق و ذوق ناشی از افتتاحهای زودرس از برخی مشکلات جدی رنج میبرد.
کیومرث ناصری افزود: در بسیاری از راهها، استانداردهای راهسازی مربوط به ایمنی راهها رعایت نمیشود، به گونهای که رانندگان را با خطر تصادف روبرو میکند.
در برخی از نقاط باید فقط به خطکشیها متمرکز بود تا بتوان جاده را در پیچ و خمها تشخیص دادوی همینطور به وجود بریدگیهای فراوان، شیبهای تند، تقاطعهای خطرناک با راههای فرعیتر، تلاقی راه برون شهری با محل گذر عابران یا موتورسواران و راههای فاقد گاردریل اشاره و آنها را دلیل تصادفات برشمرد.
ناصری مشخصات مناسب راه، ارائه اطلاعات لازم و به موقع به کاربران راه، ایمنسازی حاشیه و حریم راه، تأمین نیازهای ایمنی انواع کاربران راه بهویژه کاربران آسیبپذیر و یکپارچگی و اعمال تدریجی تغییرات در اجزاء راه را از اهم کارهای لازمالاجرا دانست.
کارکردهای روشنایی
ناصری در خصوص کارکرد روشنایی گفت: فراهم کردن زمینه دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تأمین و افزایش ایمنی راهها از کارکردهای مهم سیستمهای روشنایی نصب شده در مسیرهای مختلف است.
وی افزود: در گلستان نبود چراغهای روشنایی در مسیرهایی از جمله مینودشت به کلاله، یساقی به بندر ترکمن، مسیر جاده جلین تا فاضلآباد، کمربندی علیآبادکتول و جنگل گلستان خطرات فراوانی را ایجاد میکند.
این کارشناس ایمنی بیان کرد: روستاهای بسیاری در این محورها واقع شده و به دلیل شرایط جغرافیایی خاص استان، تردد دستگاهها کندرو اعم از ماشینآلات کشاورزی، تیلر، تراکتور و موتورسیکلت میزان وقوع حوادث را بیشتر کرده و موجب نارضایتی بسیاری از اهالی روستاها و رانندگان شده است.
ناصری گفت: رفت و آمد زیاد در جادههای اصلی استان ایجاب میکند که دستگاههای برنامهریز با همکاری و هماهنگی یکدیگر مشکلات را به حداقل برسانند.
جاده دارای علائم راهنما خودمعرف است
به منظور دانستن اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان در خصوص روشنایی و ایمنی راهها، با مدیر کل این اداره، گفتگو کردیم، مهدی میقانی به خبرنگار مهر گفت: تمام متخصصان چه در ایران و چه در دنیا اذعان دارند که اگر جادهای دارای علائم، خط کشی و تابلو باشد دیگر نیازمند روشنایی نیست و خودمعرف است.
روشنایی مکانها محل عبور، سکونتگاهی و پر خطر و تقاطعها از استراتژی اصلی سازمان استمیقانی افزود: این تابلوهای خطر نما، مسیرنما، شب نما، خط وسط و غیره است که باید جاده را معرفی کند.
وی تصریح کرد: روشنایی مکانها محل عبور، سکونتگاهی و پر خطر و تقاطعها از استراتژی اصلی سازمان است.
میقانی بیان کرد: فارغ از نگاه تخصصی در حوزه روشنایی ما به دنبال توسعه آن هم هستیم زیرا حتی اگر جاده استاندارد باشد ممکن است رفتار ما غیراستاندارد باشد.
روشنایی طولی جزو ضروریات نیست
میقانی تصریح کرد: روشنایی طولی جزو ضروریات نیست و اولویت ندارد ولی اگر تأمین اعتبار صورت گیرد انجام آن بهتر است.
وی به پروژههای روشنایی نقطهای در دست اقدام در «دارکلاته» و «سعدآباد» اشاره کرد و افزود: هم اکنون نیروهای ما در دارکلاته مشغول به کار هستند و محور سعدآباد هم از ۱۱ اردیبهشت شروع خواهد شد.
میقانی همچنین به روشنایی محور والشآباد تا قرق اشاره کرد و گفت: تیرهای برق کار گذاشته شده و پیمانکار به دلیل مطالبات از ادامه کار منصرف شده است، تصمیم گرفتیم تا ختم قرارداد را اعلام کنیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان افزود: سعی میکنیم این پروژه را با شیوههای دیگر کارسازی کرده و با خرید ترانس آن را به کمترین قیمت انجام دهیم تا زودتر به شبکه وصل شود.
اختلاف نظر با شرکت توزیع برق
میقانی به اختلاف نظر راهداری با شرکت توزیع برق استان گلستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته اداره برق پول روشنایی راهها که حدود چهار میلیارد تومان بود را طلب کرد در حالی که به موجب ماده ۵۴ تنظیم مقررات، در نقاط مه گیر، حتی چراغهای چشمکزن ها هم معاف از پرداخت هزینه است.
۱۷۰ کیلومتر روشنایی از سنوات گذشته تاکنون در سطح استان کار شده و در حال بهرهبرداری استوی اضافه کرد: با بررسیهای اداره هواشناسی نقاط مه گیر ما مشخص و مکانها به توانیر اعلام شد ولی آنها خواستار نصب سنسور در جاده، برای مشخص شدن تعداد روزهای مه گیر شدند تا هزینه بقیه روزها را پرداخت کنیم.
میقانی بیان کرد: مصوبه هیئت وزیران در تاریخ هفت شهریور ماه ۹۶ اعلام کرد که اگر نقطهای مه گیر است باید آن را به کل روزهای سال تسری داد.
عادل مصدقی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان هم در این زمینه توضیحاتی به خبرنگار مهر داد، وی اظهار کرد: ۱۷۰ کیلومتر روشنایی از سنوات گذشته تاکنون در سطح استان کار شده و در حال بهرهبرداری است.
وی با بیان اینکه اولویت ما راههای پرتصادف است، گفت: با توجه به کمبود اعتبارات و مشکلاتی که در بحث نگهداری راهها داریم اولویت ما ایمنی راهها در زمینه تابلوها، علائم، لگه گیری و کارهای ضروری است.
مصدقی تصریح کرد: وزارت نیرو هم براساس قوانین مکلف است تا در نقاطی که وزارت راه درخواست میدهد، تأمین روشنایی داشته باشد اما با توجه به مشکلات اعتباری، آنها تنها در بخش انشعابات و نیروی انسانی اقداماتی انجام میدهند و بهای آن را هم دریافت میکنند.
اداره برق هیچ وظیفهای در قبال روشنایی جادههای برون شهری ندارد
علیرغم سخن مصدقی، علیاکبر نصیری، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: ما در جادههای برون شهری هیچ وظیفهای در قبال روشنایی نداریم ولی در داخل شهر ناظران متعدد داریم که در طول ماه همه لامپها را بازدید و در صورت نقص آن را برطرف میکنند.
تأمین روشنایی محورهای ارتباطی از نیازهای اساسی است که در افزایش احساس امنیت و پیشگیری از حوادث برای رانندگان و مسافران عبوری مهم است.
باید با ایمنسازی مطلوب و مناسب راهها از طریق ساماندهی بافت سطح جاده و مهمتر از آن نصب انواع علائم و تجهیزات ایمنی به خصوص روشنایی، برای کاهش سوانح و حوادث جادهای گام برداشت.
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