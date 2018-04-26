چهار هشدار رهبرانقلاب و بیانات امام خمینی درباره «خطر اشرافی گری»

به گزارش خبرگزاری مهر، صدوسیامین شماره از نشریه خط حزبالله همراه با مطلبی با عنوان «خطر اشرافیگری» منتشر شد.
طی دو ماه گذشته، رهبر انقلاب، چهار مرتبه دربارهی خطر و آفت «اشرافیگری» در جامعه، و مخصوصا در بین مسئولین کشور هشدار دادند. بههمین جهت سخن هفتهی این شماره از نشریه به بازخوانی چهار هشدار رهبرانقلاب و بیانات امام خمینی در این باره پرداخته است. در بخشی از متن چنین میخوانیم: روحیهی اشرافیگری از نظر امام خمینی(ره) نیز آنقدر آفت بزرگی بود که در صورت مبتلا شدن مسئولان به آن، باید فاتحهی کشور را خواند. روزی که مسئولان ما «آن خوی کوخنشینی بیرون برود و به کاخنشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود. آن روزی که... خوی ارزندهی کوخنشینی بیرون برود، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.»
خبر ویژه این شماره از نشریه مربوط به حضور حجتالاسلام قرائتی در درس خارج رهبر انقلاب در هفتهی گذشته است. حجتالاسلام قرائتی نکات ارزشمندی دربارهی ضرورت توجه بیشتر به قرآن خطاب به طلاب بیان کرد و در ادامه گفت: در فرصت باقیمانده تا ماه مبارک رمضان باید آمادهی استقبال از ماه ضیافت الهی شد. این سخنان بهزودی منتشر خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه برخی افراد یا جریانهای سیاسی، با اهداف خاص در صدد القای بن بست و انسداد امور کشور هستند، اطلاعنگاشتی نشریه خط حزبالله با عنوان «دشمن عقبنشینی خواهد کرد اگر...» به بیانات رهبر انقلاب دربارهی اصل سنت الهی مبنی بر امداد دائمی خداوند به جبهه حق پرداخته است.
اقرار به کوتاهیها وعقب افتادگیها یکی از راههای تقرب به پروردگار، مسئولان باید مشکلات کارگران را برطرف کنند، تغییراتی که فرصتهای خدمت را از انسان میگیرد، فرزندان خود را بدون عقده واحساس ذلت ّبار بیاورید، متفکری بزرگ همراه با تلاش مخلصانه و احساس درد، احکام احیای نیمه شعبان، نقطهی مقابلِ دَم غنیمتی و حالت «ولش کن» و تنبلی و... عناوین بخشهای دیگر نشریه خط حزبالله است که مخاطبین گرامی میتوانند با مراجعه به نشریه این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند.
رهبر انقلاب در جریان سفر سال ۱۳۸۰ به استان اصفهان در منزل جانباز محمدتقی طاهرزاده حضور یافتند و با خانواده و خود شهید گفتوگو کردند. به همین جهت صدوسیمین شمارهی خط حزبالله به روح پرفتوح جانباز شهید محمدتقی طاهرزاده تقدیم شده است.
نسخهی PDF نشریه در سه نسخهی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزبالله میتوانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئتهای مذهبی و پایگاههای بسیج توزیع کنند.
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