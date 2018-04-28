پندار خمارلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتیجه جلسات مدیران باشگاه پرسپولیس در دادگاه بین المللی ورزش گفت: امیدواری به لغو محرومیت باشگاه از حضور در نقل و انتقالات تابستانی باعث شد تا آقای گرشاسبی تصمیم بگیرند به سوئیس بروند. پرونده های حقوقی باشگاه بسیار پیچیده است اما در حال تلاش هستیم تا امیدهای خود را به ثمر بنشانیم. زمان دقیق را در خصوص اعلام حکم نهایی از طرف دادگاه CAS اعلام نکرده اند و مشخص نیست.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره شایعه خروج اسم صادق محرمی و فرشاد احمدزاده از لیست بازیکنان پرسپولیس پس از بازی با سپیدرود رشت تصریح کرد: خودمان هم از شنیدن این صحبت ها تعجب می‌کنیم. در فضای مجازی مطالبی مطرح می شود که هیچ پایه و اساسی ندارد. تمام بازیکنان فعلی پرسپولیس تا پایان بازی برگشت مقابل الجزیره امارات قرارداد دارند و اینطور نیست که بخواهند با اتمام لیگ برتر از تیم جدا شوند.

وی درباره افزایش احتمال لژیونرشدن صاق محرمی نیز اظهار داشت: برای هیچ کدام از بازیکنان تیم درخواستی نیامده است. شاید برخی بازیکنان از طریق مدیر برنامه های خود پیشنهاداتی را دریافت کرده باشند. اما موضوعی با باشگاه در میان گذاشته نشده است.