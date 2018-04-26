نگاه شورای شهر بر رفع تبعیض باشد/پرهیز از نگاه سیاسی به امور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تجدید میثاق رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با آرمان های امام راحل(ره) طی سخنانی گفت: رضایت مندی مردم تنها ملاک موفقیت شورا است، اگر رضایت مردم وجود نداشته باشد، سایر کارها فایده ای ندارد.

وی با بیان این که نمی گویم هر مدیری همیشه باید حرکت های پوپولیستی انجام دهد، اما این را می دانم که خرد جمعی همیشه به درستی تصمیم می گیرد، گفت: برای یک تصمیم گیری کلان، باید ببینید که آن تصمیم مورد قبول جامعه هست یا خیر، باید به خرد جمعی اعتماد کرد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) بر موفقیت مدیریت جامعه توسط دین داران تاکید کرد و گفت: اگر دین دارانی که تصدی جامعه را بر عهده گرفته اند، موفق نشوند، این یک شکست بزرگ است.

مردم روی فساد اداری حساس هستند

خمینی خطاب به اعضای پنجمین دوره شورای اسلامش شهر تهران، ری و تجریش گفت: مجموع مردم اگر از کار شما راضی باشند کارتان را خوب انجام داده اید، اما اگر مجموع آن ها ناراضی باشند، مشکلی در کار وجود دارد، مردم بی دلیل اعتراض نمی کنند، یکی از اموری که مردم روی آن حساس هستند، فساد اداری است، باید در جهت شفافیت حرکت کرد و گام شهرداری در جهت ایجاد شفافیت بسیار درست است.

وی با بیان این که هر مسیری برای مبارزه با فساد غیر از مسیر افکار عمومی، ناموفق است، اضافه کرد: برخی دستگاه ها برای مبارزه با فساد تشکیل می شوند، اما خودشان گرفتار فساد می شوند، این جا قطعا یک مشکلی وجود دارد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) ادامه داد: راه مبارزه با فساد اتاق شیشه ای است، دولت هم خوشبختانه در بحث بودجه شفافیت را شروع کرده است، البته در اول کار ممکن است برای برخی دردهایی داشته باشد اما شفافیت باید وجود داشته باشد، احساس سلامت از خود سلامت مهم تر است.

وی آمار آسیب های اجتماعی در تهران را بالا دانست و گفت: طبق آمارها بالای ٥٠ درصد مردم زیر خط فقر هستند، لذا نگاه شورای شهر باید بر رفع تبعیض باشد.

خمینی بر دیدار با مردم و برقراری ارتباط نزدیک با آن ها توسط اعضای شورای شهر و منتخبان مردم تاکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات مردم با برخورد چهره به چهره حل می شود.

کار شوراها سیاسی نیست

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) سپس بر وجود انسجام درونی در شورای شهر تاکید کرد و گفت: به انسجام درونی شوراها توجه کنید، این امر شرط کارآمد در چشم مردم است.

وی ضمن تاکید بر پرهیز اعضای شورای شهر از روزمرگی گفت: کار شوراها، سیاسی نیست، از سیاسی کاری پرهیز کنید.

خمینی ترافیک تهران را معضلی بزرگ برای این کلان شهر دانست و گفت: امیدواریم با تدبیری که آقای محسن هاشمی اندیشیده اند، مشکل ترافیک تهران حل شود.

وی اظهار داشت: خیلی ها چشم طمع دارند که شورای شهر تهران را به عنوان مجموعه ای ناموفق جلوه دهند، پا روی این طمع بگذارید.

وی در خصوص انتخاب شهردار تهران نیز گفت: امیدوارم در هفته های آتی از آزمون انتخاب شهردار با موفقیت خارج شوید و بهترین فرد انتخاب شود.