تقویت حوزه فرهنگی کردستان نیارمند نگاه ملی است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین خوش اقبال شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضوراعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در سنندج تشکیل شد، با اشاره به سالگرد سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به کردستان، گفت: علی رغم اینکه هشت سال از سفر معظم له به این استان می گذرد هنوز امکانات فرهنگی در حد معمولی هم در این استان فراهم نشده است.

وی بیان کرد: چندین سال از آغاز عملیات احداث پروژه تالار فرهنگ شهر سنندج گذشته ولی هنوز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های فرهنگی بالایی در این استان وجود دارد که نیازمندنگاه ملی است، عنوان کرد: مردم این منطقه چندین سال در اوایل انقلاب درگیر جنگ و ضد انقلاب بودند و در مقابل افرادی که می خواستند کردستان را جدا و به محلی برای جولان ضد انقلاب تبدیل کنند، ایستادند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: بعد از چهار دهه از عمر انقلاب می بایست این استان مورد حمایت و توجه ویژه تری قرار می گرفت.

وی از جمله صنایع دستی مردم این استان را کلاش خواند که یکی از شعرهای استان به عنوان شهرجهانی در این رابطه ثبت شده است، افزود: این مهم فرصتی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

خوش اقبال با اشاره به اینکه کردها خود را ایرانی اصیل می دانند، اظهارداشت: تعیین روز ملی به نام لباس کوردی یکی از درخواست ها ومطالبات مردم این استان است.

وی عنوان کرد: از آنجا که معرفی شخصیت های کورد در همگرایی ملی تاثیربسزایی دارد می طلبد در این رابطه هم مسئولان کشوری اقدام لازم را انجام دهند.

وی از دیگر درخواست های مردم استان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را حمایت از تصویب مناطق آزاد تجاری صنعتی بانه ومریوان ذکر کرد و گفت: بیش از ۱۵ روز از اعتراض بازاریان این دو شهرستان به دلیل بسته شدن مرزها می گذرد.