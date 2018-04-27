تهاتر ۳.۷ میلیاردی نمایشگاه کتاب با مصلی بابت تبلیغات ومواد غذایی

امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مبلغ اعلام شده از سوی سخنگوی این نمایشگاه برای پرداخت به مصلی (۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان) در این دوره و گفته های قبلی رئیس نمایشگاه مبنی بر رایگان بودن هزینه اجاره نمایشگاه (اینجا)، گفت: این مبلغ، هزینه اجاره مصلی نیست.

وی در توضیح بیشتر یادآور شد: امسال اولین دوره‌ای است که مجموعه مصلی، کلیه امور مربوط به تبلیغات و اغذیه‌فروشی‌های نمایشگاه کتاب را به صورت کامل و انحصاری به کمیته تبلیغات و بازرگانی این نمایشگاه واگذار کرده است که البته ما هم این امور و مدیریت کمیته مربوطه را به صنف واگذار کرده‌ایم. بر این اساس و به هر حال از آنجا که مصلی با این اقدام، درآمدی را از دست خواهد داد، با مجموعه مصلی توافق کردیم که مبلغی به عنوان «ما به ازاء» به آنها پرداخت شود.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران همچنین گفت: بخش دیگری از عدد اعلام شده (بیش از ۳.۷ میلیارد تومان) مربوط به مبالغی است که مصلی برای نمایشگاه کتاب، هزینه می‌کند؛ به هر حال وقتی چنین نمایشگاه بزرگی در مصلی برگزار می‌شود، هزینه‌هایی مانند استهلاک سازه‌ها، آب، برق و گاز مجموعه، هزینه‌های مربوط به پارکینگ‌هایی که مصلی به نمایشگاه کتاب تحویل می‌دهد و هزینه‌های مربوط به استفاده از سرویس‌های بهداشتی آن، ایجاد می‌شود که همانطور که گفتم بخشی از مبلغ اعلام شده، بابت این هزینه‌ها به مصلی پرداخت می‌شود.

شهرام‌نیا تاکید کرد که مبلغ مورد اشاره پیشتر (در دوره‌های قبلی میزبانی مصلی از نمایشگاه کتاب) به عنوان «اجاره مکان نمایشگاه» به این مجموعه پرداخت می‌شد اما امسال، بخشی از آن با عنوان «ما به ازاء درآمدهای قبلی مصلی از امور مربوط به تبلیغات و مدیریت مواد غذایی نمایشگاه کتاب» و بخشی هم در قبال «هزینه‌هایی که مصلی برای برپایی نمایشگاه کتاب در این مجموعه متحمل می‌شود» به مصلی پرداخت خواهد شد.

وی با یادآوری هزینه اجاره مصلی در آخرین دوره میزبانی این مجموعه از نمایشگاه کتاب تهران قبل از انتقال به شهر آفتاب (دوره بیست و هشتم) اضافه کرد: در آن دوره ما حدود ۴ میلیارد تومان بابت اجاره به مصلی پرداخت کردیم و در عین حال، نمایشگاه اجازه نداشت بابت تبلیغات و مواد غذایی، هیچ درآمدی کسب کند که اگر آن رقم را با رقم فعلیِ تعیین شده برای پرداخت به مصلی در این دوره مقایسه کنید، می‌بینید که اولاً رقمی که امسال قرار است به مصلی پرداخت شود، کمتر از رقم ۴ سال قبل است و دوماً باید متوجه بود که مصلی در عین حال، امسال از درآمد حاصل از مدیریت امور مربوط به تبلیغات و مواد غذایی که رقم قابل توجهی بود، چشم‌پوشی کرده است.