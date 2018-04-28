برگزاری نخستین نمایشگاه کار ایران با حمایت آسیاتک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک؛ در مراسم افتتاحیه ایران جابکس که با حمایت این شرکت از روز ۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ آغاز و تا عصر امروز (هشتم اردیبهشت‌ماه) ادامه دارد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و رفاه اموراجتماعی ضمن بازدید از غرفه آسیاتک در جریان دستاوردهای این شرکت در حوزه HR و منابع انسانی قرار گرفت.

ایران جابکس نخستین و معتبرترین رویداد تخصصی در حوزه اشتغال، کاریابی، مدیریت منابع انسانی و ارتقا برند کارفرمایی در کشور است. برگزار کننده این نمایشگاه مرکز کار ایران با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

آسیاتک در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از بازار کار کشور، به‌عنوان حامی مادی و معنوی در این نمایشگاه حضور دارد.

پیشتر نیز این شرکت با حمایت از استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و رفع نیازهای مادی و زیر ساختی آنان گام‌های اساسی در این زمینه برداشته و نقش مهمی در رشد و توسعه اشتغال پایدار در کشور ایفا کرده است.

غرفه آسیاتک تا هشتم اردیبهشت‌ماه میزبان شما عزیزان در سالن ۴۰ نمایشگاه بین‌المللی تهران خواهد بود.

گفتنی است شرکت آسیاتک از کسانی که تمایل به همکاری با این شرکت را داشته ولی موفق به حضور در نمایشگاه ایران جابکس نشده اند دعوت می کند تا درخواست و رزومه خود را به پست الکترونیک jobs@asiatech.ir ارسال کنند.