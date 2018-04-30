نانوذرات طلا سلولهای سرطانی را رصد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان دانشگاه کوئینزلند روشی مبتنی بر فناوری‌ نانو ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان تنوع سلول‌های سرطانی که در بدن به حرکت در آمده‌اند را رصد کرد.

این پروژه با همکاری مشترک مؤسسه تحقیقات سرطان اولیویا نیوتن جان انجام شده‌است. این گروه تحقیقاتی نمونه‌های خون بیماران مبتلا به سرطان پوست را مورد آزمایش قرار داده و نشان دادند که می‌توان قبل، بعد و در حین درمان تغییرات مهمی را در سلول‌های تومور در حال گسترش در بدن را رصد کرد.

جینگ وانگ از محققان دانشگاه کوئینزلند گفت: با استفاده از فناوری‌ نانو می‌توان تغییرات سلول‌های تومور که در بدن حرکت می‌کنند را مشاهده کرد. با این کار پزشک می‌تواند بفهمد که سلول‌ سرطانی در حال گسترش است یا به درمان پاسخ داده و در حال کم شدن است. منشاء سلول‌های سرطانی گردشی در خون، تومور سرطانی است که می‌تواند منجر به تشکیل تومور در ناحیه‌ای دیگر ‌شود. این سلول‌ها را می‌توان با استفاده از پروتئین‌های سطح تشخیص داد. در حال حاضر برای شناسایی این پروتئین‌ها نیاز به زمان زیادی است.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چرا که پروتئین‌های سطح سلول سرطانی متنوع بوده و گاهی در یک نوع سرطان نیز این پروتئین‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر دنبال یک نوع پروتئین باشید، بسیاری از سلول‌های سرطانی گردشی را از دست خواهید داد.

وانگ معتقد است ما از روشی ساده استفاده کردیم که در آن از نانوذراتی که به آن‌ها آنتی‌بادی‌های مختلف متصل بود، برای به دام انداختن این سلول‌ها استفاده شد. این نانوذرات در اثر تابش لیزر سیگنال ویژه‌ای نشر می‌دهند و در صورتی که نانوذرات به پروتئین متصل شوند، این سیگنال تغییر خواهد کرد و به سادگی قابل شناسایی خواهد بود.

در این پروژه محققان نانوذرات طلا را روی نمونه خون بیماران مورد آزمایش قرار داده و وضعیت آن‌ها را در طول فرآیند درمان بررسی کردند. این نانوذرات به شدت نسبت به سلول‌های سرطانی گردشی حساس بوده و می‌تواند حضور ۱۰ سلول را در یک میلی‌لیتر خون تشخیص دهد.