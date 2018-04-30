افتتاح پروژه سیراف؛ پایان سال ۹۸/حضور سوییسی ها در پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدعلی بساقزاده با بیان اینکه برای منطقه دیر، چند طرح پتروشیمی پیشبینی شده که شامل متانول کاوه، سیراف انرژی و فاتح کیمیا میشود و تقریبا روند رضایتبخشی دارند، گفت: سهامدار متانول کاوه که این روزها تولید خود را شروع کرده و منتظر افتتاح رسمی است. متانول کاوه برای مجموعه خود که در آینده واحد اوره و آمونیاک هم به آن اضافه میشود، همه نیازهای زیربنایی را ایجاد کرده است. این مجموعه دارای زیرساخت تامین آب شیرین، اسکله برای صادرات و واردات جامدات و اسکله دریایی برای صادرات متانول (مایعات) است.
بساقزاده با بیان اینکه متانول کاوه با ظرفیت تولید ۷ هزار تن پیشراهاندازی شده و امیدواریم تا پایان اردیبهشتماه به تولید متانول برسد، گفت: اکسیژن یکی از خوراکهای این مجموعه است، اما متانول کاوه واحد تولید اکسیژن را نیز ایجاد کرده و در همین هفته به تولید میرسد و میتوان به مراحل نهایی کار امیدوار بود.
این مقام مسوول با اشاره به همکاری شرکت کازال سوییس به عنوان همکار ارائهدهنده لیسانس در این پروژه، تصریح کرد: این شرکت در شرایط قبل و بعد از تحریم، همکاری خوبی با ما داشته است و این همکاری ادامه دارد.
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین پیشرفت پروژه متانول سیراف را حدود ٤٠ درصد اعلام کرد و با اظهار امیدواری به اینکه متانول سیراف با حل برخی مشکلات مالی تا اواخر سال آینده راهاندازی شود، افزود: محدودیتها و مشکلاتی برای اجرا و تامین منابع شرکت سیراف انرژی ایجاد شده، اما شرکت تاپسو همانند سایر طرحهای خود متعهد به رفع مشکل است. این شرایط مالی زمانبندی پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد، اما با راهحلهای مناسب این مشکل حل خواهد شد. ما در دوران تحریمهای سخت و قبل از مذاکرات برجام با سختترین تحریمها و مشکلات مقابله کردیم و پروژهها را پیش بردیم و حالا هم این مشکلات نمیتواند مانع ادامه حرکت ما شود.
نظر شما