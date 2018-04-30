به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به قبول استعفای حجت الاسلام محمدیان از ریاست حوزه هنری آذربایجان شرقی سید مهدی سیدین نیا با حفظ سمت معاون اجرای اموراستان ها با حکم مجید مصلحی مدیرکل اموراستان ها ومجلس به سرپرستی حوزه هنری آذربایجان شرقی منصوب شد.

متن حکم انتصاب سیدین نیا به شرح زیر است:

جناب آقای سیدمهدی سیدین نیا

معاون محترم اجرائی اداره کل امور استان‌ها و مجلس

با توجه به قبول استعفای آقای محمدتقی محمدیان و اتمام مسئولیت ایشان در حوزه هنری استان آذربایجان شرقی تا تعیین رئیس جدید، کلیه مسئولیت‌های حوزه هنری این استان به جنابعالی به عنوان سرپرست تفویض می‌گردد.

انشاءا... همواره مشمول توفیق الهی باشید. مجید مصلحی

گفتنی است پیش از این ریاست حوزه هنری استان اصفهان به مدت ۱۲ سال برعهده سیدمهدی سیدین‌نیا بوده است و در حال حاضر نیز معاون اجرایی امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری کشور است.