سند ادعایی نتانیاهو علیه تهران «فاقد اعتبار» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در نمایشی مضحک با هدف محکوم کردن ایران به فعالیتهای هسته ای مخفیانه، سندی ارائه کرد که به ادعای او، یک «مدرک جدید و قطعی» برای اثبات دروغگویی تهران بود!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه با همکاری آمریکا به این سند دست یافته است، ادعا کرد «ایران پس از امضای توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵، در منطقه شورآباد تهران فعالیتهای هسته ای مخفیانه خود را آغاز کرده است!»

این درحالی است که سند مورد ادعای نتانیاهو که بر «جدید و قطعی» بودن آن تأکید ویژه ای داشت، در سال ۲۰۰۵ به رؤیت کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده بود و در سال ۲۰۱۱ نیز انتشار عمومی یافت.

در همین ارتباط، آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور حکمی اعلام کرد که فعالیتهای مهم و اساسی تهران در حوزه توسعه تسلیحات هسته ای در سال ۲۰۰۳ متوقف شد و از سال ۲۰۰۹ به بعد، هیچ گونه شواهدی دال بر انجام تحقیقات ایران در حوزه تسلیحات هسته ای وجود ندارد.

گفتنی است که پس از انعقاد توافق هسته ای ایران در سال ۲۰۱۵، مأموریت انجام تحقیقات در خصوص پیشینه هسته ای ایران به آژانس اتمی محول شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که همواره از مخالفان سرسخت توافق هسته ای ایران بوده، روز دوشنبه ادعا کرد که بخشهایی مهم از سندی را ارائه می کند که «ظرف چندهفته گذشته» به دست جاسوسان اسرائیلی رسیده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نشان دادن تصویر یک انبار مملو از گاوصندوق مدعی شد که «ایران پس از امضای برجام، مواد رادیواکتیو مربوط به این برنامه تسلیحاتی را به مکانی در جنوب تهران منتقل کرده است».

نتانیاهو ادعا کرد: «اسرائیل به نیم تن از مواد داخل دیوارها، ۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیگر در بیش از ۱۰۰ سی دی دسترسی پیدا کرد. هر چه مشاهده می کنید، یک کپی دقیق از مواد اصلی در ایران است. فایل‌ها شامل اسناد و نمودارهایی است که مقصر بودن ایران را نشان می‌دهد. ما این مواد را با ایالات متحده و دیگر کشورها تقسیم کردیم تا صحت آن را تائید کنند. سالها است که می‌دانیم ایران یک برنامه هسته‌ای مخفیانه داشته است. این پروژه ای بود برای تولید سلاح هسته‌ای!»