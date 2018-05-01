افتخار آفرینی حافظ کل مؤسسه مهد قرآن در مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حکیمه نصیری در مرحله کشوری آزمون های مؤسسه مهد قرآن «ترنم وحی» ویژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن سراسر کشور از مهد قرآن شهرستان بهشهر استان مازندران طی سال های ۱۳۸۱ تا ۸۴ عنوان حافظ کل ممتاز را به خود اختصاص داد و گواهینامه کشوری حفظ کل قرآن را با امضای استاد شهریار پرهیزکار، رئیس هیئت علمی و حجت الاسلام فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امناء مؤسسه کشوری مهد قرآن دریافت کرد.

مهد قرآن بهشهر با مدیریت آقای حسین دانشمند از جمله کانون های موفق و فعال در امر آموزش قرآن نوجوانان و جوانان به ویژه آموزش حفظ و مفاهیم می باشد و از سال تأسیس (۱۳۷۳) بیش از یکصد قرآن آموز در بخش خواهران و برادران موفق به حفظ کل قرآن در مهدقرآن این شهرستان شدند.