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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

به مناسبت نیمه شعبان صورت می‌گیرد؛

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی درکرمانشاه/حرکت کاروان شادی

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی درکرمانشاه/حرکت کاروان شادی

کرمانشاه- معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به همراه کاروان شادی در کرمانشاه به مناسبت میلاد امام زمان(ع) خبر داد.

حجت الاسلام مهدی توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی  با حرکت کاروان شادی در کرمانشاه به مناسبت نیمه شعبان و امام زمان (عج) خبر داد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: طی این مراسم به ۱۷۰ نفر جوایز نفیس نقدی و غیرنقدی  اهدا خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم جوایزی نظیر سفر مشهد مقدس، ۲۰ کارت نقدی ۲۵۰ هزار تومانی، ۴۰ فقره وام قرض الحسنه، لوازم خانگی و دوچرخه به شرکت کنندگان اهدا می شود.

 معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در خصوص زمان و مکان برگزاری این پیاده روی گفت: این همایش بزرگ راس ساعت ۱۷ فردا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از ابتدای بلوار کارمندان آغاز می شود و به مقصد آستان امامزاده ابراهیم (ع) طاقبستان ختم می شود.

کد مطلب 4286015

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