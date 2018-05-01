حجت الاسلام مهدی توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حرکت کاروان شادی در کرمانشاه به مناسبت نیمه شعبان و امام زمان (عج) خبر داد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: طی این مراسم به ۱۷۰ نفر جوایز نفیس نقدی و غیرنقدی اهدا خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم جوایزی نظیر سفر مشهد مقدس، ۲۰ کارت نقدی ۲۵۰ هزار تومانی، ۴۰ فقره وام قرض الحسنه، لوازم خانگی و دوچرخه به شرکت کنندگان اهدا می شود.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در خصوص زمان و مکان برگزاری این پیاده روی گفت: این همایش بزرگ راس ساعت ۱۷ فردا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از ابتدای بلوار کارمندان آغاز می شود و به مقصد آستان امامزاده ابراهیم (ع) طاقبستان ختم می شود.