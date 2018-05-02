۱۴۰۰کلاس درس در کهگیلویه وبویراحمد فرسوده وغیرمقاوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کلاس درس در ۲۵۰ مدرسه استان هستند و آموزش و پرورش برای بازسازی این کلاسها نیازمند کمک خیرین است.

وی با بیان اینکه در برخی نقاط استان نیز کمبود فضای آموزشی داریم، افزود: در نقاط حاشیه نشین شهر یاسوج کمبود فضای آموزشی وجود دارد و برخی از مدارس در فضاهای استیجاری مستقر هستند.

زارع‌پور با اشاره به فعالیتهای مهم بنیاد برکت در راستای مدرسه سازی در استان اظهار داشت: تاکنون ۴۷ مدرسه توسط بنیاد برکت در استان احداث شده است.

وی افزود: این مدارس با ۲۶۴ کلاس درس ساخته شده که از این تعداد ۱۲۹ کلاس درس تحویل شده و دیگر کلاسها نیز در حال ساخت هستند.

زارع پور با بیان اینکه این کلاسها به زودی به بهره برداری می رسد، گفت: این مدارس با اعتبار ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

زارع پور یادآور شد: یکهزار و ۲۰۰ کلاس درس تاکنون در نقاط مختلف استان توسط خیرین احداث شده است.