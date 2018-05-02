  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۲۷

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد:

۱۴۰۰کلاس درس در کهگیلویه وبویراحمد فرسوده وغیرمقاوم هستند

۱۴۰۰کلاس درس در کهگیلویه وبویراحمد فرسوده وغیرمقاوم هستند

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: یکهزار و۴۰۰کلاس درس در این استان فرسوده و غیرمقاوم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کلاس درس در ۲۵۰ مدرسه استان هستند و آموزش و پرورش برای بازسازی این کلاسها نیازمند کمک خیرین است.

وی با بیان اینکه در برخی نقاط استان نیز کمبود فضای آموزشی داریم، افزود: در نقاط حاشیه نشین شهر یاسوج کمبود فضای آموزشی وجود دارد و برخی از مدارس در فضاهای استیجاری مستقر هستند.

زارع‌پور با اشاره به فعالیتهای مهم بنیاد برکت در راستای مدرسه سازی در استان اظهار داشت:  تاکنون ۴۷ مدرسه توسط بنیاد برکت در استان احداث شده است.

وی افزود: این مدارس با ۲۶۴ کلاس درس ساخته شده که از این تعداد ۱۲۹ کلاس درس تحویل شده و دیگر کلاسها نیز در حال ساخت هستند.

زارع پور با بیان اینکه این کلاسها به زودی به بهره برداری می رسد، گفت: این مدارس با اعتبار ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

زارع پور یادآور شد: یکهزار و ۲۰۰ کلاس درس تاکنون در نقاط مختلف استان توسط خیرین احداث شده است.

کد مطلب 4286332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها