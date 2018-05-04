به گزارش خبرنگار مهر، کتاب شناخته شده «آب هرگز نمی میرد» نوشته حمید حسام شامل خاطرات جانباز میرزا محمد سلگی فرمانده گردان ابوالفضل (ع) در سال های دفاع مقدس چندی است توسط نشر ۲۷ بعثت وابسته به لشگر ۲۷ محمدرسول الله (ص)، به چاپ سی و چهارم رسیده و با نسخه های این نوبت چاپ خود در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است.

نگارش تقریظ رهبر انقلاب و همچنین متن و خاطرات تاثیرگذار میرزا محمد سلگی از جمله دلایل استقبال از این کتاب عنوان می شود.

از جمله کتاب های مهم نشر ۲۷ بعثت، «شراره های خورشید» شامل کارنامه عملیاتی لشگر ۲۷ در عملیات خیبر است که با تحقیق و پژوهش گلعلی بابایی و حسین بهزاد چاپ و سال گذشته رونمایی شد. این کتاب با ویرایش و چاپ دوم خود در نمایشگاه عرضه شده است. «مهتاب خیّن» هم از عناوین شناخته شده این ناشر است که با چاپ یازدهم خود در نمایشگاه حضور دارد.

کتاب «رویای آمریکایی» هم شامل مطالبی درباره جنگ نیابتی آمریکا با ایران در قالب جنگ تحمیلی عراق به کشورمان، نوشته گلعلی بابایی که چند روز پیش رونمایی شد، با نسخه های چاپ اول خود در نمایشگاه عرضه شده است. «در هاله ای از غبار» اثر دیگر گلعلی بابایی که در واقع زندگینامه داستانی فرمانده جاویدالاثر احمد متوسلیان را شامل می شود، با نسخه های چاپ دهم و طرح جلد جدید در غرفه این ناشر در نمایشگاه حضور دارد.

«مثل عابس»، «تمنای بی خزان» و «لبخند پاریز» از جمله دیگر عناوین جدید نشر ۲۷ بعثت هستند که در نمایشگاه سی و یکم عرضه شده اند.