ثبت نام برای اعتکاف رمضانیه در یزد آغاز شد

حجت الاسلام علی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات اعتکاف رمضانیه، آیین معنوی اعتکاف رمضانیه را فرصتی مغتنم برای عبادت و تهذیب نفس دانست و افزود: مراسم اعتکاف رمضانیه در روزهای بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست نهم ماه رمضان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه علاقه مندان برای شرکت در این مراسم می توانند با مراجعه به سایت www. wasl.ir برای ثبت نام اقدام کنند افزود: امسال هفتمین سال برگزاری اعتکاف رمضانیه در مسجد ملا اسماعیل یزد برگزار می شود.

حجت الاسلام کارگر خاطرنشان کرد: علاقه مندان برای ثبت نام همچنین می توانند روزهای جمعه در نماز جمعه یزد در محل مسجد ملا اسماعیل به صورت حضوری ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی و آموزش تبلیغات اسلامی یزد با اشاره به اینکه این برنامه در مسجد ملااسماعیل برگزار می شود عنوان کرد: نمازجماعت، حلقه های معرفتی، دعاهای ایام ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح، جزء خوانی قرآن و ... از برنامه های این مراسم معنوی است.

حجت الاسلام کارگر با بیان اینکه ثبت‌نام برای شرکت در مراسم اعتکاف رمضانیه از طریق سایت و حضوری انجام می‌شود گفت: دشمنان مدام تبلیغ می‌کنند که جوانان ایرانی از دین فاصله گرفته و فرهنگ غربی بر زندگی آنان غالب شده است، اما حضور پرتعداد جوانان در مراسم اعتکاف جواب دندان شکنی بر این ادعاهای واهی است.