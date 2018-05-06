لزوم تعامل مراکزدانشگاهی وصنعتی در راستای ارتقای کیفیت تولیدداخلی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه در همایش تقدیر از مهندسان فناور برتر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی فرصتی برای تحقیق و توسعه در کشور فراهم شده است که باید از این فرصت در راستای تعالی و پیشرفت به بهترین نحو بهره گیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: پرورش دانش آموختگان دانشگاهی بر اساس نیازهای روز جامعه و صنایع، انتقال دستاوردهای دانشگاهی به صنایع و بهره گیری از ظرفت صنایع در راستای تحقیق و پژوهش در واحدهای علمی، کلید پیشرفت علم و صنعت کشور است.

دری نجف آبادی بیان کرد: در این راستا بایستی ارتباط صنعت و دانشگاه بیش از پیش افزایش یابد و از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت و کمیت تولید داخلی و توسعه کشور استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر کشورمان جزو رتبه های نخست تربیت کننده مهندس بوده و از ظرفیت های فراوانی در حوزه های مختلف مهندسی برخوردار است، بنابراین بستر برای رشد و ارتقا در این زمینه فراهم است و باید همت کنیم.

وی تصریح کرد: امروز ضروری است که در کشور، صنایع، دانشگاه ها، مدیران، مهندسان و نخبگان، تمام تلاش و همت خود را به منظور رشد و پیشرفت در علم و تولید به کار گیرند و در این مسیر از فناوری و دانش روز به نحو مطلوب بهره گیری شود.

گفتنی است انعقاد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی میان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، دانشگاه پیام نور استان، انجمن تحقیق و توسعه و اتاق بازرگانی استان و همچنین انعقاد قرارداد آموزشی میان دانشگاه اراک و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از دیگر برنامه های همایش تقدیر از مهندسان فناور برتر بود.