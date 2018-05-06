آرش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین(ع) شهر کرمانشاه اظهار داشت: عملیات زیرسطحی تقاطع غیرهمسطح میان امام حسین(ع) به اتمام رسیده و عملیات روبنایی آن آغاز شده و با سرعت خوبی در حال اجرا است.

شهردار کرمانشاه بیان کرد: ۲۴۵ قطعه بتنی برای تکمیل پل های تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین(ع) مورد نیاز است که از این تعداد ۱۴۰ قطعه در تهران ساخته شده و تعداد زیادی از آنها به کرمانشاه منتقل شده و در حال نصب است.

رضایی ادامه داد: تقاطع مذکور پل همسطح فلزی دارد و۳۵۰ تن وزن فلز آن است و در تهران در حال ساخت است.

وی گفت: اعتبار لازم برای تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین(ع) شهر کرمانشاه ۵۰ میلیارد تومان است ۷۰ درصد آن توسط منابع داخلی شهرداری و ۳۰ درصد نیز از محل منابع دولتی تامین شده که با حمایت استاندار امسال به صورت تخصیص صددرصد در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

وی زمان بهره‌برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین(ع) شهر کرمانشاه را خرداد سال آینده اعلام کرد.

شهردار کرمانشاه سپس در خصوص تقاطع غیرهمسطح میدان حضرت امام(ره) شهر کرمانشاه نیز گفت: تقاطع غیرهمسطح میدان حضرت امام(ره) نیز پروژه‌ای حدودا ۵۰ میلیارد تومانی است که ۷۰ درصد منابع آن از محل منابع شهرداری و ۳۰ درصد از محل منابع دولتی است و عملیات زیرسطحی آن در دو شیفت در حال انجام است.