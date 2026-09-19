معتمدیان: منطقه آزاد تهران باید به سکوی صادرات تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش تولید اظهار کرد: بهره‌وری صرفاً به‌معنای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست؛ در استان کارخانه‌ها و واحدهایی وجود دارند که به دلایل مختلف امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های خود را ندارند و باید موانع فعالیت آنها با مشارکت بخش خصوصی شناسایی و برطرف شود.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده اقتصادی استان گفت: بخشی از ظرفیت‌های تهران حتی در مجموعه دولت و میان فعالان بخش خصوصی نیز به‌درستی شناخته نشده است؛ ازاین‌رو معرفی فرصت‌ها، رفع موانع و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول باید در دستور کار مشترک دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

معتمدیان در ادامه، توسعه صادرات را مأموریت اصلی مناطق آزاد دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات برخی نیازهای ضروری، نباید فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. جهت‌گیری قطعی ما حمایت از صادرات است و باید ایده‌ها، موانع و الزامات توسعه صادرات در نشست‌های تخصصی با فعالان این حوزه بررسی شود.

وی افزود: منطقه آزاد باید به زیرساخت‌ها و سامانه‌های نوین استانداردسازی دسترسی داشته باشد و دستگاه‌های مرتبط با صادرات نیز در این منطقه مستقر، به‌روز و تقویت شوند.

استاندار تهران با اشاره به تمرکز بر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بیان کرد: با توجه صورت‌گرفته طی کمتر از پنج ماه، اقدامات مؤثری انجام شده و درآمدهای منطقه ارتقا یافته و این نتیجه نشان می‌دهد که با شناخت ظرفیت‌ها و تمرکز مدیریتی می‌توان فرصت‌های بزرگ اقتصادی استان را فعال کرد.

معتمدیان همچنین از فراهم‌شدن بستر واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای پاک خبر داد و گفت: تاکنون واردکنندگان برای تهران ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی حمل و نقل عمونی هیبریدی را با منشأ ارز خارجی خریداری کرده‌اند و این خودروها به‌تدریج وارد استان خواهند شد. این اقدام می‌تواند به‌صورت هم‌زمان بر سه چالش اصلی تهران، یعنی مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک اثرگذار باشد.

وی مدیریت ناترازی انرژی را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌رو برشمرد و اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی بخش خانگی از اولویت‌های دولت است و برای مدیریت شرایط، دولت اقدامات اصلاحی را از مجموعه‌های خود آغاز کرده است. پیشنهادهایی همچون توسعه دورکاری، اصلاح الگوی فعالیت ادارات و اجرای برنامه‌های کاهش تردد در دست بررسی است.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت صیانت از تولید در دوره ناترازی انرژی گفت: کمیته انرژی شورای گفت‌وگو باید فعال‌تر شود و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی را دریافت کند تا در برنامه‌ریزی پاییز و زمستان مورد استفاده قرار گیرد. تأکید رئیس‌جمهور محترم نیز بر این است که کمترین میزان محدودیت و خاموشی به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.

استاندار تهران افزود: ورود و اشتغال نیروی کار خارجی باید هدفمند، قانونمند و مبتنی بر نیازهای اعلامی باشد. باید مشخص باشد هر فرد در کجا سکونت دارد، در چه واحدی مشغول به کار است و چه شخص یا مجموعه‌ای مسئولیت و ضمانت او را بر عهده دارد.

معتمدیان همچنین خواستار احصای موانع گمرکی و برگزاری نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط شد و گفت: بخشی از مشکلات واردات و صادرات با هماهنگی میان گمرک، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی قابل رفع است و موارد نیازمند مصوبه نیز باید برای پیگیری در مراجع ملی جمع‌بندی شود.