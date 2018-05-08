تاثیر آلودگی صوتی بر افزایش خطر بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ماینز آلمان دریافتند وقوع آریتمی قلبی موسوم به فیبریلاسیون دهلیزی در بین افرادی که در معرض سروصدا بی نهایت زیاد بودند تا ۲۳ درصد بیشتر بود، در حالیکه این عارضه در افرادی که در چنین موقعیت محیطی نبودند تنها ۱۵ درصد بود.

محققان با بررسی سهم هر یک از منابع ایجاد آلودگی صوتی دریافتند صدای ناشی از هواپیماها در رده اول قرار دارد بطوریکه ریسک فیبریلاسیون دهلیزی را در طول روز تا ۸۴ درصد و در طول مدت خواب تا ۶۹ درصد افزایش می دهد.

خشم و عصبانیت، اختلال در خواب، خستگی و علائم استرس ناشی از سروصدا به طوردائم به سلامت، تندرستی و کیفیت زندگی تاثیر می گذارند.

در این مطالعه تاثیرات آلودگی صوتی با حضور بیش از ۱۵ هزار زن و مرد شرکت کننده در رده سنی ۳۵ تا ۷۴ سال در منطقه ماینز-بینگن آلمان بررسی شد.

محققان به بررسی رابطه بین انواع مختلف صدا در طول روز و در شب در زمان خواب و شایع ترین نوع آریتمی قلبی یعنی فیبریلاسیون دهلیزی پرداختند. آنها دریافتند افزایش سروصدا با افزایش قابل توجه نرخ فراوانی ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مرتبط است.

این میزان افزایش خطر در بین افرادی که در معرض بیشترین میزان آلودگی صوتی بودند ۲۳ درصد بود.

«توماس مانزل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «رابطه بین آلودگی صوتی و فیبریلاسیون دهلیزی یک یافته مهم است چراکه می تواند علت منجرشدن سروصدا به بروز سکته بیشتر را توضیح دهد. همچنین باید توجه داشت که سروصدا و آلودگی صوتی در مجموع به سلامت بدن اسیب می رساند.»