خروج آمریکا از برجام اثر محسوسی بر اقتصاد ما ندارد/نگران نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، ولی الله سیف در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش این بانک به تصمیمات جدید آمریکا درباره برجام افزود: با ترتیبات اتخاذ شده تصمیم آمریکا هر چه باشد در اقتصاد ما که در مسیر برنامه ریزی شده در حال حرکت است خللی ایجاد نمی کند.

وی گفت:‌ ترتیبات جدید ارزی باعث شده تا منابع ارزی کشور در ساختاری مناسب تحت کنترل قرار گیرد تا بتوان با اطمینان کامل برای اولویت های مورد نیاز تخصیص داده شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر ارز کافی برای تخصیص به کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده و لذا از این بابت مواضع آمریکا درخصوص برجام در اقتصاد ما اثر محسوسی نخواهد داشت.

سیف با بیان اینکه اقتصاد ما همچنان با قابلیت پیش بینی پذیری به حرکت خود ادامه خواهد داد تاکید کرد:‌ در این خصوص جای هیچ تامل و نگرانی نیست.

وی در خصوص برنامه های دولت برای واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا در خصوص برجام هم گفت: دولت مصمم است مسیر درست خودش را ادامه دهد و در این زمینه گزینه های مختلفی را در اختیار دارد که بر حسب نوع تصمیمات و اقداماتی که آمریکایی ها خواهند گرفت به آنها عکس العمل نشان می دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسلم این است که دشمنان ما از این شیوه طرفی نمی بندند و پاسخ های قاطعی را خواهند دید.

سیف در خصوص ادامه روند اجرای تصمیمات اخیر ارزی هم افزود: ساختار جدید و ترتیبات اخیر ارزی همانی است که اعلام شده و در شرف پیاده سازی است اما هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده که عمل کردش برای جامعه محسوس باشد.

وی با بیان اینکه ویژگی اصلی این ترتیبات ارزی مصون سازی اقتصاد کشور از هرگونه فضا سازی و التهاب ‌آفرینی دشمنان است گفت: اقتصاد کشور بی اعتنا به تصمیمات و اقدامات دشمنان، ساختار اقتصادی خودش را ادامه می دهد و تصمیم ‌آمریکا هر چه باشد اتخاذ تصمیم یا اقدامی خاص بیشتر از مسیری که تا امروز طی کرده ایم ضروری نخواهد بود.