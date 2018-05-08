تخریب طبیعت تخریب راه خداشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان سخنانی در آیین اختتامیه یازدهمین دور گفتوگوی دینی ایران و روسیه گفت: یکی از شعرای فارسیگوی شعری با این مضمون دارد که هر گاه دو نفر بر روی زمین برای خاطر خدا بنشینند، آسمان به آنها حسادت میکند. گفتوگوهای دینی هم یکی از جلساتی است که آسمان بر آن رشک میورزد.
ابوذر ابراهیمیترکمان افزود: ایران و روسیه سالیان سال هیچ ارتباطی با هم نداشتند. بین ما ۷۰ سال جدایی و قطع رابطه ایجاد شده بود. مظلوم واقع شدن کلیسا در شوروی سابق و نیز مطلوم واقع شدن اسلام در ایران پیش از انقلاب اسلامی، ما را از هم جدا کرده بود و فرصت گفتوگو را از ما سلب کرده بود. اما اتفاقات رخداده در سالیان اخیر ما را به سمت گفتوگو و شناخت از یکدیگر هدایت کرد.
رییس شورای سیاستگذاری گفتوگوی ادیان و فرهنگها در ادامه سخنانش گفت: در نشست افتتاحیه این دور از گفتوگوها گفتم که بر اساس نظر افلاطون ـ که در آن میگوید؛ نزاع بشر در دنیا برای خیر قلیل است ـ وقتی محیط زیست را تخریب میکنیم یا آلوده میکنیم یا از بین میبریم، برای آیندگان خیر قلیل و در واقع جنگ را انتقال میدهیم.
ابراهیمیترکمان ادامه داد: اما امروز میگویم که در آموزههای اسلامی، دو راه برای شناخت خداوند وجود دارد؛ نفس انسان و طبیعت. خداوند در قرآن میفرماید؛ ما نشانههایمان را در جان شما و در طبیعت و آفاق گذاشتهایم.بر این اساس وقتی طبیعت را تخریب میکنیم و به محیط زیست آسیب میرسانیم، در واقع راه خداشناسی را تخریب میکنیم.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: یکی از راههای شناخت ما نسبت به خدا، دقت در محیط زیست و جانوران است. در واقع زمین، آسمان، جانداران و طبیعت و محیط زیست، از ابزار خداشناسی محسوب میشوند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: بر این اساس است که تأکید میکنم؛ تخریب محیط زیست نه تنها انتقال جنگ به آیندگان است، بلکه راه خداشناسی را میبندد. هر گیاهی که از بین برود و هر جانوری که نسل آن منقرض شود، راه شناخت خدا را محدود میکند.
ابراهیمیترکمان در تأکیدی دوباره اظهار کرد: باید نگرش خود را تغییر بدهیم و بدانیم که طبیعت، ارث پدری ما نیست؛ بلکه امانت فرزندان ماست. با این دستیابی به این دیدگاه است در حفظ طبیعت کوشا خواهیم بود.
وی سپس با بیان اینکه هر دو دین اسلام و مسیحیت توجه جدی به مسأله حفظ محیط زیست دارند، افزود: در روایات اسلامی در خصوص حقوق گیاهان و جانوارن توصیه و سفارش بسیاری شده است. موظف هستیم که به این مسأله توجه جدی داشته باشیم و اگر اینگونه عمل نکنیم، زیان آن متوجه خود ما خواهد شد. در حالیکه طبیعت به ما خیر میرساند، ما با آن مبارزه میکنیم و آسیب میرسانیم.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در فراز پایانی سخنانش بر پربار بودن گفتوگوهای دینی ایران و روسیه تأکید کرد و با اعلام اینکه نتایج گفتوگوهای این دوره به دولت و سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران منتقل خواهد شد، از طرف روسی نیز درخواست کرد تا نتایج این گفتوگو به تصمیمسازان و تصمیمگیران روسیه در امور محیط زیست ارایه شوند.
عالیجناب فیوفان: این حق ماست که ارزشهای خدادادی را حفظ کنیم
در ادامه برگزاری این آیین، عالیجناب فیوفان، مترو پلیت قازان و تاتارستان و نیز نماینده پاتریارک کریل، اسقف اعظم مسکو تمام روسیه در یازدهمین دور گفتوگوی دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس، با ابراز رضایت و خرسندی خود از برگزاری این دور از گفتوگوها که به زعم وی در سطح بسیار عالی برگزار شد، گفت: ارزشمندی نتیجه برگزاری این گفتوگوها، شناخت از یکدیگر است.
وی افزود: دنیای غرب علیه ایران مواضع بسیاری ظالمانهای اتخاذ میکند و با مانع شدن ایجاد روابط گسترده ایران با دیگر کشورها، انسانیت را زیر پا میگذارد. در مدت سه روزی که در ایران حضور دارم، بسیار اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که واقعیت ایران با آنچه از سوی غرب بیان میشود، بسیار زیاد است. ایران کشوری پیشرفته و دارای مردمی مهربان و محترم و باشخصیت است.
مترو پلیت قازان و تاتارستان ادامه داد: همچنین غرب سوءتبلیغی مبنی بر عدم احترام به جایگاه زنان در ایران و اسلام مطرح میکند؛ در حالیکه شاهد حضور و مشارکت بانوان اندیشمند ایرانی در این دور از گفتوگوها هستیم که نشاندهنده احترام بسیار ایران و اسلام به زنان است.
وی تأکید کرد: محصول این گفتوگو، ایجاد چشماندازی مناسب برای آینده است. میتوانیم بر اساس این تجربیات، مسایل مربوط به اکولوژی و حتی موضوعات سنتی، دینی و فرهنگی خود را حل کنیم.
عالیجناب فیوفان در پایان سخنانش اظهار کرد: این حق ماست که حق انسان را از بین نبریم، جایگاه زن را حفظ کنیم، ارزشهای خدادادی را حفظ کنیم و برای احقاق حقوق خود پافشاری و مبارزه کنیم.
بیانیه
در ادامه این مراسم نیز بیانیه پایانی یازدهمین دور گفتوگوهای دینی ایران و روسیه، توسط حجتالاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«بیستویک نفر از شرکتکنندگان در اجلاس از اندیشمندان مسلمان و مسیحی ایران و روسیه سخنرانی و مقالات خود را در خصوص موضوعات فرعی زیر ارایه و به بحث و بررسی و تبادل نظر علمی پیرامون جایگاه محیط زیست در ادیان پرداختند.
۱. محیط زیست اصول مشترک اخلاق ادیان الهی
۲. تعامل رهبران ادیان با محیط زیست
۳. تأثیر محیط زیست سالم در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه اسلام و مسیحیت
۴. چگونگی ارتباط انسان و طبیعت در آموزههای ادیان اسلام و مسیحیت
طرفین گفتوگو پس از ارایه مقالات بر موارد زیر تأکید نمودند:
- شرکتکنندگان در این اجلاس بر حقوق برابر همه انسانها از اقوام و پیروان ادیان مختلف برای استفاده عادلانه از منابع طبیعی اذعان نموده و بر لزوم پرهیز آنان از تصرف غیرعادلانه و مخرب طبیعت و مواهب آن تأکید کردند و هرگونه تخریب و یا استفاده نامناسب و بیرویه از آن را مخالف دستورات و آموزههای دینی میدانند.
- اندیشمندان حاضر در این اجلاس، محیط زیست و طبیعت را بستر حیات بشری و زندگی شرافتمندانه او دانسته و حفظ حریم محیط زیست را در راستای رشد و تعالی بشر و تشکر از خداوند متعال به عنوان خالق طبیعت و انسان محسوب داشته و عنوان نمودند: کسی که به حفاظت از محیط زیست بیاعتناست و آن را تخریب میکند، رفتار وی نوعی نقص اخلاقی و رذیلت به شمار میرود.
- طرفین تأکید نمودند توسعه فناوری و اقتصادی کشورها باید در چارچوب حفاظت از محیط زیست انجام شود و تخریب محیط زیست به بهانه توسعه و پیشرفت کشورها را قابل قبول نمیدانند.
- ادیان مختلف بر احترام و حفاظت از محیط زیست تأکید فراوان دارند و بر همه پیروان ادیان خاصه رهبران بزرگ است که در ترویج و تبیین آموزههای دینی در پاسداشت از طبیعت و مخالفت با تخریب محیط زیست تلاش بیشتری را هماهنگ کنند و راهکارها و تدابیر لازم را به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان معرفی نمایند.
- طرفین از ابتکارات و تلاشهای همه کشورها و سازمانها و مراکز علمی و دینی جهان در حفاظت از محیط زیست قدردانی میکنند و بر گسترش همکاریها برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از آن تأکید مینمایند.
- چالش بزرگ محیط زیستی در جهان امروز که حیات بشری و امنیت بینالمللی را تهدید مینماید، ایجاب میکند از همه ظرفیتهای بینالمللی برای رفع این چالش و جلوگیری از سیاستهای مخرب محیط زیست، در قالب همکاریهای دست جمعی استفاده شود و مطمئناً رهبران ادیان در این زمینه میتوانند نقش مهمی را ایفا نمایند.»
بنا بر اعلام این خبر، با همکاری مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارتدوکس روسیه، یازدهمین دور گفتوگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه با موضوع «ادیان و محیط زیست»، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشتماه با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هیأت عالیرتبه کلیسای ارتدوکس روسیه به ریاست عالیجناب فیوفان، مترو پلیت قازان و تاتارستان و جمعی از شخصیتهای فرهیخته و اندیشمند ایرانی و روسی در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برگزار شد.
همچنین دوازدهمین دور گفتوگوی میان اندیشمندان مسلمان ایران و کلیسای ارتدوکس روسیه در سال ۲۰۲۰ در روسیه برگزار خواهد شد.
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