به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار اعضای بسیج سازندگی استان قزوین که به مناسبت سالروز تأسیس بسیج سازندگی برگزار شد، با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن آغاز انقلاب اسلامی است نه پایان آن اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند تا بانگ «لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ مُحَمَّد رَسُولُ اللّهِ» بر جهان طنین نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.

وی با بیان اینکه کسانی که حقیقتاً پای انقلاب بودند تا آخر پای انقلاب ایستادگی خواهند کرد، تصریح کرد: بسیج از جمله اقشاری است که در طول انقلاب با جدیت پای انقلاب ایستاده و با جدیت در راستای تحقق آرمان‌های امام راحل حرکت می‌کند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: آرمان‌های انقلاب و اهداف کشور با روحیه بسیجی به درستی پیش خواهد رفت و ما می‌توانیم با تکیه بر روحیه بسیجی اهداف و آرمان‌های انقلاب را محقق کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه صدور انقلاب اسلامی که مورد تأکید امام خمینی (ره) قرار دارد با تکیه بر روحیه بسیجی محقق خواهد شد، ادامه داد: همه مردم، مسلمانان و مستضعفان عالم قدر بسیج را می دانند چرا که این فرهنگ کشورهایی نظیر عراق، یمن و سوریه را از چنگال آمریکا نجات داد.

وی تحقق آرمان های دینی را نیازمند روحیه بسیجی دانست و با بیان اینکه آرمان های ما صرفاً آرمان های ملی نیست، بلکه آرمان های فرا منطقه ای و فرا ملی است، عنوان کرد: خداوند فرموده چرا نشسته اید و مبارزه نمی کنید در راه خدا و برای نجات مستضعفان که زیر ظلم و ستم هستند؟

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه توانمندسازی مورد توجه بسیج سازندگی قرار گیرد، ابراز داشت: بسیج سازندگی توانمندسازی مردم را در مناطقی که خدمت ارائه می‌کنند مورد توجه قرار دهند تا مردم بتوانند با تکیه بر توانایی‌های خود کارهایشان را پیش ببرند و هر جا نیاز داشتند بسیج سازندگی به آن‌ها یاری رساند.