به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه هواداران استقلال تهران ساعتی مانده به آغاز بازی این تیم مقابل ذوب‌آهن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پر شد.

بر اساس اعلام مسئولان ذوب‌آهن، در این دیدار تنها ۱۰ درصد سکوهای ورزشگاه فولادشهر در اختیار هواداران استقلال قرار خواهد گرفت اما با این حال نزدیک به هزار هوادار استقلالی در پشت درهای ورزشگاه منتظر ورود هستند.

در ابتدا هواداران ذوب‌آهن جمعیت کمتری را نسبت به استقلالی‌ها به خود اختصاص داده بودند که با نزدیک شدن به آغاز بازی، جمعیت این هواداران افزایش یافت.

در حال حاضر حدود هشت هزار هوادار دو تیم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند.

خالد شفیعی، بازیکن مصدوم ذوب‌آهن با اعلام ترکیب این تیم، در ترکیب اصلی قرار نگرفته است.

این بازی تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می‌شود.