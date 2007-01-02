منصور حیدری، تهیه کننده "ملودی"، درباره روند آماده سازی این اثر به خبرنگار مهر گفت: "کورش صراف خواه مدتی قبل ساخت موسیقی فیلم را به اتمام رساند و محمد حقیقی به تازگی امور صداگذاری و میکس آن را در استودیو بهاران به پایان رسانده است. در حال حاضر نسخه کامل فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر به دفتر جشنواره ارسال شده است."



فیلم سینمایی "ملودی" اثری در ژانر ملودرام با توجه به بیان مسایل اجتماعی است که به یکی از مشکلات امروز جامعه ما اشاره می کند. تقابل عقاید دو نسل مهمترین محور موضوعی قصه را به خود اختصاص می دهد. داستان این فیلم روایتگر داستان زندگی مردی است که به سنت های گذشته پایبندی دارد و بر اثر اتفاقی در تقابل با معیارهای نسل گذشته قرار می گیرد.



ایرج نوذری، شهرام حقیقت دوست، لادن طباطبایی، رز رضوی و ثریا قاسمی بازیگران اصلی فیلم هستند. همچنین محمد اکبری پرست مدیر فیلمبرداری، مهدی دارابی صدابردار، غلامرضا جهانمهر طراح چهره پردازی، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس و علی برجسته مدیر تولید این فیلم هستند.



"ملودی" چهاردهمین ساخته سینمایی جهانگیر جهانگیری است. آخرین ساخته این کارگردان فیلم "بی همتا" بود که سال 1380 ساخته شد و داستان آن درباره زن و مردی است که پس از آشنایی اتفاقی و ازدواجی عاشقانه، به خاطر یک غریبه دچار مشکل می شوند. زیبا بروفه، مجید مظفری، جعفر دهقان و نادیا دلدار گلچین بازیگران این فیلم بودند.