به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، برنامه این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش فیلم مستند «پاره تن من» ساخته محمود بهرازنیا با موضوع هنر فیلمسازی ویم وندرس نابغه سینمای آلمان اختصاص یافته است.
این فیلم مستند از ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۹۷ در سالن «سینماحقیقت» این مرکز به نمایش عمومی درآمده و سپس با حضور محمود بهرازنیا کارگردان، ناصر صفاریان مسئول نمایش و نشست فیلمها و علی لقمانی فیلمبردار مورد تحلیل قرار میگیرد.
در مستند «پاره تن من» ویم وندرس دوربین کوچک دیجیتالی را مخاطب قرار میدهد و خاطرات و تجربیاتی از زندگی سینماییاش با ذکر و نمایش نمونههای مشخص توضیح داده میشود.
این فیلم به مدت زمان ۷۵ دقیقه، طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ فیلمبرداری شده و محصول کشور آلمان است. طراح، فیلمبردار، تدوینگر، کارگردان و تهیهکننده فیلم هم محمود بهرازنیا است.
عموم علاقمندان برای تماشای فیلم مستند «پاره تن من» و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن میتوانند از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۲۳ اردیبهشتماه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.
شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.
