خبرگزاری مهر - گروه استان ها: نوزدهم مهرماه سال ۸۷ عملیات اجرایی پروژه‌ باغ‌موزه مشاهیر ایران و جهان در شیراز آغاز شد. در ابتدا قرار بود این باغ موزه سه ساله احداث شود اما اکنون و با گذشت ۱۰ سال عملیات احداث این پروژه همچنان درگیر مسائل مالی است به گونه ای که اخیرا عملیات اجرایی آن به روش Bot در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اما همچنان این قرارداد واگذاری درگیر امضاهای سازمان میراث فرهنگی است.

بر اساس این واگذاری قرار است بخش خصوصی به مدت ۱۳ سال و نیم از فضای تجاری و پارکینگ بهره برداری کند و موزه نیز در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.

اخیرا استاندار فارس در بازدیدی که از عملیات این پروژه داشته خواستار تسریع در عملیات اجرایی آن شده است.

در این میان مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پروژه باغ موزه مشاهیر، بخشی از طرح توسعه حافظیه است که کاربری فرهنگی و گردشگری دارد .

مصیب امیری ادامه داد: در طراحی پروژه، ایجاد نارنجستان و ساخت و نصب مجسمه و تندیس‌ها و سردیس‌های بزرگان ادب و فرهنگ ایران و جهان، پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف راه اندازی این موزه معرفی ۴۸ تن از مشاهیر ادبی، فرهنگی و هنری ایران و جهان است، اظهار کرد: طرح باغ موزه مشاهیر به معرفی ۴۸ نفر از بزرگان ادبی ایران و جهان همتراز با حافظ مانند سعدی، خواجوی کرمانی، فردوسی، غزنوی، خیام، مولانا، ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج، صائب تبریزی گوته، هگل، شکسپیر، تولستوی، تاگور و دانته می‌پردازد و موزه منطقه ای با کاربری معرفی تاریخ و تمدن، فرهنگ، اقلیم، اشیا و دوره های تاریخی استان فارس به بهره برداری خواهد رسید.

باغ موزه مشاهیر یکی از مهمترین پروژه های عمرانی به شمار می رود

مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس با تاکید بر اینکه این پروژه یکی از مهمترین پروژه های عمرانی کشور به شمار می رود، افزود: این پروژه به همراه پروژه موزه منطقه ای در جوار آرامگاه حافظ قرار دارد و مساحت آن سه هکتار است که به مجموعه حافظیه می رسد.

امیری با بیان اینکه این دو پروژه مهمترین و بزرگترین پروژه اولویت‌دار فرهنگی و میراثی و گردشگری کشور به شمار می روند، گفت: پروژه باغ موزه مشاهیر به طور حتم در افزایش جذب گردشگر در شیراز تاثیر زیادی دارد زیرا تندیس بزرگان ادبی جهان که هم عصر حافظ بوده اند در این موزه خواهد بود.

به گفته وی عملیات اجرایی این پروژه به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: عملیات احداث باغ موزه مشاهیر از سال گذشته تحویل بخش خصوصی شده و در این مدت پیشرفت خوبی داشته است.

ابراهیم فروزانی با اشاره به اینکه این پروژه در قالب BOT به بخش خصوصی سپرده شده، افزود: کارهای مربوط به این واگذاری در استان فارس به سرعت انجام شده اما با توجه به اینکه این پروژه یک پروژه ملی است نیاز به امضاهایی در تهران است که این مسئله نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه این واگذاری در حال پیگیری است اما سرمایه گذار فعالیت خود را اغاز کرده و امید می رود که در آینده ای نزدیک بدون وقفه شاهد راه اندازی این پروژه مهم باشیم.

استاندار شش بار از پروژه بازدید کرد

معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس بیان کرد: طی چند مدت اخیر شخص استاندار نزدیک به شش بار از وضعیت این پروژه بازدید کرده و در جریان امور قرار گرفته که این امر نشان‌دهنده اهمیت پروژه است.

وی با اشاره به اینکه پروژه باغ موزه مشاهیر از پروژه های مهم است و سعی شده از منابع دیگر برای ساخت آن استفاده شود، گفت: با توجه به وضعیت مالی دولت عملیات احداث این پروژه به بخش خصوصی سپرده شده تا هر چه سریعتر برای احداث آن گامهایی برداشت.

فروزانی بیان کرد: دستور استاندار فارس مبنی بر تسریع در احداث این پروژه نشان‌دهنده نگاه به بخش گردشگری استان فارس است.

