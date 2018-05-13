فرماندار نهاوند عذر مدیران غیربومی را بخواهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت عصر شنبه در آیین تکریم کریم حمیدوند فرماندار سابق و معارفه مراد ناصری فرماندار فعلی شهرستان نهاوند بابیان اینکه آمدن و رفتن مسئولان امری طبیعی است، گفت: تلاش کردیم فرماندار نهاوند از گردونه خدمت در استان همدان خارج نشود.

وی گفت: یکی از آسیب‌هایی که اجازه پیشرفت به نهاوند نداد همین اختلافات و بگومگوهایی است که همیشه هست و بوده که امیدواریم کم بشود.

استاندار همدان بابیان اینکه شنیده بودم برخی گفته بودند تغییر و آمدن فرمانداران نهاوند با خواست نماینده مجلس این شهرستان بوده است، گفت: دوستانی که این شایعه را ایجاد کرده‌اند در محضر خداوند شرمسار هستند.

وی بابیان اینکه درباره بودن یا نبودن فرماندار سابق، نماینده کلامی نگفته و اگر می‌گفت هم قبول نمی‌کردم، گفت: فرماندار نماینده دولت است نه نیروی نماینده چراکه اگر مشکلی داشته باشند از من سئوال و جواب می‌کنند به خاطر همین هم عزل و نصب‌ها را خودم با اختیار تمام انجام می‌دهم.

نیکبخت گفت: استاندار بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و استاندار وقت و استاندار حاضر ایلام؛ مراد ناصری را به‌عنوان فرمانداری لایق؛ فردی کار بلد و وفادار عنوان کردند.

وی با تأکید بر اینکه انتخاب شایسته‌ای انجام داده‌ایم چراکه ضمن تواضعی که دارد قاطع و به کار اجرایی وارد است، افزود: نهاوند فرماندار بومی را اذیت می‌کند.

وی خطاب به فرماندار جدید نهاوند، گفت: نهاوند با همه‌ استان و کشور فرق می‌کند و توصیه می‌کنم وارد شرایط و دسته‌بندی‌ها نشوید و تنها هدف و راه شما خدمت به مردم باشد.

نیکبخت با اشاره به اینکه نماینده شهرستان بر امور اجرایی مشرف است چراکه خود قبلاً وزارت کشوری بودند، گفت: من از نمایندگان استان همراهی و پشتیبانی می‌خواهم و از مردم نیز تقاضا دارم از برخی حرف‌ها پرهیز کنند و اجازه بدهند مسئولین کارشان را انجام دهند.

مدیران پروازی تکلیف خود را روشن کنند

استاندار همدان در ادامه با اشاره به اینکه تمامی مدیرانی که رفت و آمد می‌کنند و در شهرستان سکونت ندارند باید بروند؛ گفت: به فرماندار نهاوند گفته‌ام که به این مدیران مهلت دهد و پس از اتمام مهلتشان درصورتی‌که در شهرستان سکونت پیدا نکردند عذر آن‌ها را بخواهد.

وی ادامه داد: امروز استان و به‌تبع آن نهاوند نیاز به هم‌افزایی و وحدت دارد.

نیکبخت بابیان اینکه روحیه زیاده‌خواهی یعنی اینکه حدود ۳۵ کشور پای میز مذاکره بنشینند و آخر یکی مثل ترامپ بیایید و بگوید من قبول ندارم، عنوان کرد: زمانی که دنیا حاضر به مذاکره با ایران اسلامی شد به‌پاس رشادت آفرینی‌های دلاور مردان فهمیدند که ایران تسلیم نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجماع جهانی علیه دولت ترامپ و آمریکا است، گفت: چند کشور متجاهل مثل امارات، عربستان و رژیم صهیونیستی همچنان پابه‌رکاب آمریکا مانده‌اند.

استاندار همدان گفت: در حال حاضر ایران هراسی که این چند کشور به سردستگی آمریکا به راه انداخته‌اند علیه خودشان است.

وی بابیان اینکه برجام تصمیم نظام بوده است، گفت: امروز کشور به وحدت نیاز دارد و اگر کسی از این مسئله که آمریکا از برجام خارج‌شده خوشحال شود یقین بداند در زمره همان چند کشور حامی آن یعنی عربستان و اسرائیل و غیره است.

نیکبخت در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در توسعه استان همدان هیچ خط‌کشی نداریم و کسی نباید این‌گونه عمل کندو هرکه کاری برای اشتغال انجام دهد ما از وی حمایت می‌کنیم.

رفع مشکلات استان درگرو رفع معضل بیکاری است

وی بابیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات زیادی برای مردم حتی در دورترین نقاط ارائه داده است، گفت: آیا اگر بااین‌همه خدمات نظیر آب، برق، گاز و تلفن بیکاری وجود داشته باشد مردم در روستا باقی خواهند می‌ماند؟.

استاندار همدان با اشاره به اعتبار ۱۷ میلیاردتومانی اشتغال روستایی در نهاوند، گفت: ما برای اشتغال‌زایی محدودیت اعتبار نداریم و ۱۵۰۰ میلیارد تومان در استان برای اشتغال پول و وام بانکی داریم.

وی با تأکید بر اینکه ما باید از استان‌هایی باشیم که اعتبار برگشت‌خورده استان‌های دیگر را جذب کنیم، گفت: رفع مشکلات امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان درگرو رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال است.

استاندار همدان در پایان با اشاره به مشکلاتی همچون کمبود دکتر در بیمارستان‌های شهرستان و رسیدگی به درآمد و هزینه سراب گیان طی سال‌های گذشته گفت: در بحث بیمارستان رایزنی‌هایی در بحث جذب پزشک انجام خواهم داد اما در بحث سراب گیان به سازمان بازرسی و همچنین به دادستان شهرستان نهاوند می‌گویم که به‌صورت جدی ورود کنند.