احزاب ایلام صاحب خانه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس های فراوان و قول و قرارها در دولت های مختلف مبنی به راه اندازی خانه احزاب ایلام امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت این امر محقق شد.

در آیینی با حضور استاندار ایلام و رئیس خانه احزاب کشور از این مکان در محل فرهنگسرای جوان شهر ایلام رونمایی شد.

احزاب رسمی شناسنامه دار در استان ایلام همواره از نبود مکانی برای رسیدگی به نیازها و همچنین گردهمایی های آنان به منظور هم اندیشی و رد و بدل آراء و نظرات گله مند بودند که خوشبختانه با اهتمام دولت دوازدهم این موضوع اجرایی شد.

دولت تدبیر و امید با توجه به اهتمامی که به فعالیت احزاب با گرایش های مختلف داشته تلاش کرده است نیازهای حرکت تشکیلاتی و حزبی را در استان های مختلف فراهم آورد.

نمود عینی این موضوع نیز افزایش قابل ملاحظه تعداد احزاب شناسنامه دار در استان ایلام است بطوریکه سال ۹۲ تنها ۲۴ حزب رسمی در ایلام فعالیت داشتند که این تعداد هم اکنون به ۴۹ حزب افزایش یافته و ۹ حزب دیگر نیز در مراحل تصویب قرار دارند.