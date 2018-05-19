بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این برنامه که عصر امروز ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با سوم رمضان المبارک برگزار شد، حمیدرضا احمدی وفا قاری بین المللی آیاتی چند از کلام الله مجید را تلاوت نمود در ادامه عباس سلیمی خادم القرآن و پیشکسوت قرآنی به اجرای این مراسم پرداخت.



در ادامه پیام تصویری آیت الله سبحانی از مراجع تقلید پخش شد که متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

ماه مبارک رمضان است و نمایشگاه بین المللی قرآن نیز آغاز شده است.موضوع سخن عظمت قرآن است.



انبیا هرکدام صاحب معجزه بودند ولی معجزه آنها موقت بود.به عنوان مثال حضرت عیسی که شفا میداد در زمان خاصی اتفاق می افتاد و لزوم به وجود خودشان داشت اما معجزه پیغمبر جاودان و حجتی در مقابل دیگران است و یکی از علتی که معجزه پیامبر جاودان شد بخاطر آئین پایانی اوست.



قرآن مجید دارای اسرار است.



قرآن فعل خداوند است و فعل خدا باید بینهایت باشد از زمان رحلت پیغمبر که چهارده قرن میگذرد حاکی از پایان ناپذیری قرآن است.



آنچه که عظمت قرآن را به مانشان میدهد ارتباط با قرآن است.

امیدواریم تنها حاصل ما از قرآن نمایش و قرائت نباشد بلکه تدبر و به کار بستن در زندگی از اثرات قرآن در زندگی مدنظر قرار بگیرد.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته