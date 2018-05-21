انسیه شاه حسینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه همچنان در انتظار ایجاد شرایط مناسب برای ساخت فیلم سینمایی «به کودکان شلیک نکنید» است، گفت: سال ها است در انتظار ساخت این فیلم هستم اما شرایط مناسبی برای تولید آن فراهم نشده است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در ۴۰ سالگی انقلاب به تولید فیلم هایی از این دست بیشتر توجه شود، بیان کرد: سیدامیر سیدزاده تهیه کننده فیلم به تازگی من را امیدوار کرده است تا بالاخره «به کودکان شلیک نکنید» جلوی دوربین برود.

این کارگردان سینما افزود: البته تاخیر در ساخت این اثر سینمایی سبب شد تا فیلمنامه «به کودکان شلیک نکنید» پخته تر شود و اتفاقاتی که در منطقه توسط داعش رخ داده است، داستان ما را کامل تر کند.

شاه حسینی در پایان تاکید کرد: این اثر سینمایی قرار است در عراق ساخته شود و صحنه هایی هم ممکن است در خوزستان فیلمبرداری شود.