حجت الاسلام محمد تقی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تکریم و تجلیل ازایثارگران وظیفه تمام مسئولان و مردم است و این فرهنگ متعالی باید در جامعه ترویج یابد.

وی با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زمینه ساز رشد آن جامعه است، گفت: اگر این فرهنگ در قلب جوانان نهادینه شود می تواند از بسیاری آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی با اشاره به ساماندهی گلزار شهدای استان نیز بیان کرد: در مجموع ۴۶۴ گلزار و یک هزار و ۸۲۰ مزار شهدا در استان وجود دارد.

عزیزی با بیان اینکه از این تعداد ۳۰ گلزار شهدا ساماندهی نشده است، افزود: ساماندهی ۱۵ گلزار نیز در دست اقدام است و مابقی گلزارها ساماندهی شده است.

وی از مسقف سازی قطعه یک گلزار شهدای بیرجند خبر داد و تصریح کرد: در سال مالی ۹۵ اعتبار تخصیص یافته به ساماندهی گلزارهای شهدای استان از محل سرفصل اعتباری درآمد حاصل از فروش نفت و همچنین اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استان ۵۲ درصد بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: همچنین در سال مالی ۹۶ اعتبار اختصاص یافته به این کار از سرفصل ۳ درصد نفت و جز ۴۷ بوده است.

عزیزی همچنین از برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی در سال جاری برای نخستین بار در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این راستا یادواره هایی در شهرستان ها نیز اجرا می شود.