به گزارش خبرنگار مهر، تکاپوی عشایر و چرخه تولید در سایه کار و تلاش است‌.

مهدی محمد یاری از عشایر کوچ رو بخش سیروان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تولیداتی که به دست عشایر تولید می شود ماست، دوغ، کره، پنیر، روغن حیوانی و دیگر تولیدات است.

وی گفت: از اسفند ماه سال ۹۶ به این منطقه کوچ کردیم و به برکت بارندگی امسال سالی پر از رونق و برکت داریم.

قشر مولد عشایر با جمعیتی حدود ۶۵۰۰ نفری سهم مهمی در تولیدات دامی شهرستان دارند.

سالانه ۳۰ میلیارد تومان ارزش محصولات دامی این شهرستان

عادل یعقوبی مسئول امور عشایر شهرستان سیروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عشایر شهرستان با یک هزار و ۳۷ خانوار با جمعیتی شش هزار و ۵۰۰ نفر و این خانوارها ۱۲۵ هزار راس دام در اختیار دارند.

وی افزود: ارزش درآمد عشایر در سال بیش از ۳۰ میلیارد تومان است.

یعقوبی افزود: عشایر کوچ رو نقش مهمی در حفظ و حراست از درختان جنگلی دارند.

مسئول امور عشایر شهرستان سیروان افزود: حمایت از این قشر تولید کننده و فراهم کردن امکانات مناسب برای سهولت در تولید می تواند نقش مهمی در تولید و اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه داشته باشد.