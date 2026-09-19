واژگونی پراید در محور اردستان-کاشان یک فوتی و ۴ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ساعت ۰۷:۲۰ صبح امروز، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اردستان به کاشان، ۵ کیلومتر بعد از کارخانه فولاد به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی برای مدیریت این صحنه تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند تا اقدامات امدادی لازم را برای نجات جان حادثه‌دیدگان انجام دهند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه افزود: در این سانحه رانندگی، یک خانم ۴۸ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد. همچنین ۴ سرنشین دیگر خودرو شامل یک آقا، یک خانم و دو کودک دچار مصدومیت شدند که بلافاصله پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل، برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان در محورهای ترانزیتی و پرتردد، خاطرنشان کرد: خستگی، خواب‌آلودگی و سرعت غیرمجاز از عوامل اصلی واژگونی خودروها در محورهای کفی و طولانی استان است. از تمامی هم‌وطنان تقاضا داریم پیش از آغاز سفر و در طول مسیر، با استراحت کافی و رعایت سرعت مطمئنه، ضریب ایمنی خود و خانواده‌شان را افزایش دهند.