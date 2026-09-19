۴ واحد متخلف در شهر حمیدیا مهروموم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری حمیدیا یزد ، مسلم حیدری اظهار کرد: در پی گزارش‌ها و درخواست‌های مکرر شهروندان درباره ایجاد مزاحمت و نقض ضوابط شهری، عوامل اجرائیات شهرداری با هماهنگی مراجع قانونی نسبت به برخورد با واحدهای متخلف اقدام کردند.

وی افزود: یک باب مغازه تعمیرگاه در بلوار شهید دشتی حدفاصل کوچه‌های ۲۴ و ۲۶ و دو واحد میوه‌فروشی در همین بلوار به دلیل سد معبر مستمر، اشغال پیاده‌رو و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، پس از طی مراحل قانونی مهروموم شدند.

مسئول واحد بازرسی و اجرائیات شهرداری حمیدیا ادامه داد: یک ملک ساختمانی نیز به دلیل احداث غیرمجاز سقف شیروانی و رعایت نکردن ضوابط شهرسازی مهروموم و از ادامه عملیات آن جلوگیری شد.

حیدری گفت: این اقدامات پس از صدور چند نوبت اخطار کتبی و بی‌توجهی متصدیان به تذکرات قانونی انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انضباط شهری و صیانت از حقوق عمومی، از شهروندان خواست موارد مربوط به سد معبر، تخلفات ساختمانی و تضییع حقوق عمومی را برای پیگیری به شهرداری حمیدیا اطلاع دهند.