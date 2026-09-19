پیشرفت ۶۵ درصدی احیای رودخانه مرکزی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، مهدی فعالی اظهار کرد: طول مسیر رودخانه مرکزی یزد از کوچه ۳۵ بلوار دانشجو تا محدوده کوچه ۴۹، در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ متر است که تاکنون یکهزار و ۶۰۰ متر آن احیا و ساماندهی شده است.
وی افزود: برای اجرای این پروژه تاکنون ۲۳۵ میلیارد ریال هزینه شده و عرض رودخانه ۱۲ متر و ارتفاع دیوارهها نیز متناسب با شرایط مسیر بین سه تا ۵.۵ متر در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد ادامه داد: در مسیر ساماندهیشده، ۶ پل برای تسهیل تردد عابران و خودروها در محل تقاطع معابر با رودخانه احداث شده است.
فعالی با اشاره به حجم عملیات خاکی پروژه گفت: بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در بستر و حاشیه رودخانه انجام شده و اجرای دیوارههای سنگی نیز برای مقاومسازی جدارهها و جلوگیری از ریزش زمینهای مجاور در حال انجام است.
وی هدف اصلی پروژه را هدایت روانآبهای ناشی از بارشهای فصلی و کاهش خطر آبگرفتگی معابر عنوان کرد و افزود: با تکمیل طرح، بستر رودخانه به کانالی ایمن برای عبور سیلابهای احتمالی تبدیل میشود.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از همراهی شهروندان و مالکان املاک حاشیه رودخانه در آزادسازی مسیر قدردانی کرد و گفت: با تأمین اعتبارات مورد نیاز، تکمیل بخش باقیمانده پروژه در دستور کار قرار دارد.
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