افزایش ۳۰ درصدی ترافیک پایتخت در مهر ماه؛ برنامه های پلیس راهور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل موسوی پور، در نشست خبری با موضوع طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۵»، با بیان اینکه مهرماه یکی از ماه‌های پرنشاط سال و آغاز فصل جدیدی از زندگی برای دانش‌آموزان و دانشجویان است، گفت: سال گذشته با برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت شهروندان، شاهد کاهش چهار درصدی ترافیک در مهرماه بودیم.

وی افزود: ترددها در مهرماه حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و حدود ۱۸ درصد از سفرهای نیمه دوم سال، سفرهای آموزشی است. فعال شدن مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، کوتاه شدن روزها و فشردگی سفرها از جمله عوامل افزایش تراکم ترافیک در این ماه هستند.

اطلاع‌رسانی و مشارکت شهروندان؛ دو عامل مؤثر در کاهش ترافیک

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بر نقش اطلاع‌رسانی در مدیریت ترافیک تأکید کرد و گفت: استمرار اطلاع‌رسانی درباره وضعیت معابر، نحوه تردد و توصیه‌های ترافیکی می‌تواند به کاهش تراکم و ایجاد نظم بیشتر در ترافیک کمک کند.

وی ادامه داد: اگر برای افزایش حدود ۳۰ درصدی ترددها در مهرماه برنامه‌ریزی نشود، میزان تراکم می‌تواند از این رقم نیز بیشتر شود.

کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش استفاده از خودروی شخصی

موسوی‌پور با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در زمینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: در سال‌های اخیر موضوع اتوبوس‌ها و ترمیم ناوگان مترو در اولویت قرار گرفته و اقدامات و موفقیت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان فاصله‌ای با استانداردهای جهانی وجود دارد.

وی گفت: در استانداردهای جهانی حدود ۵۲ درصد سفرها با حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود و برای رسیدن به این میزان، نیازمند توسعه بیشتر ناوگان هستیم. افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تراکم ترافیک داشته باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: زمانی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی کافی نباشد، شهروندان برای انجام امور خود بیشتر به استفاده از خودروی شخصی روی می‌آورند که در نتیجه، افزایش تردد و کاهش ظرفیت معابر، موجب ایجاد تراکم در برخی محورها می‌شود.

ساماندهی سرویس مدارس؛ مطالبه جدی پلیس راهور

موسوی‌پور یکی از دغدغه‌های سال‌های گذشته پلیس راهور را ساماندهی سرویس مدارس عنوان کرد و گفت: اگر سرویس مدارس به‌درستی برنامه‌ریزی و ساماندهی شود و آیین‌نامه اجرایی آن به‌درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که در هفته نخست مهر، سرویس‌های مدارس با برچسب مربوطه و ثبت‌نام در سامانه به شکل مناسبی فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: ساماندهی صحیح سرویس مدارس می‌تواند بخش قابل توجهی از بی‌نظمی‌ها و تراکم ایجادشده در اطراف مدارس و معابر را کاهش دهد.

توقف خودروهای شخصی مقابل مدارس، عامل افزایش تراکم

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به دغدغه والدین برای رساندن فرزندان خود به مدرسه گفت: در روزهای نخست مهرماه بسیاری از شهروندان با خودروی شخصی مقابل مدارس حاضر می‌شوند و برای پیاده یا سوار کردن دانش‌آموزان توقف می‌کنند. این موضوع، به‌ویژه در معابر کم‌عرض و نزدیک بزرگراه‌ها، می‌تواند موجب اختلال در تردد شود.

وی از والدین خواست با توجه به حجم بالای تردد در ساعات آغاز فعالیت مدارس، از توقف‌های طولانی مقابل مدارس خودداری کنند تا امکان تردد سایر شهروندان نیز فراهم باشد.

مجاورت مدارس با بزرگراه‌ها؛ یکی از چالش‌های ترافیکی

موسوی‌پور با اشاره به موقعیت برخی مراکز آموزشی گفت: تعدادی از مدارس در مجاورت بزرگراه‌ها یا در خیابان‌های کم‌عرض قرار دارند و توقف و تجمع خودروها در مقابل این مدارس می‌تواند بلافاصله بر جریان ترافیک بزرگراه‌ها تأثیر بگذارد.

وی افزود: مدارسی که در محدوده‌هایی مانند خیابان‌های موسوی، توحیدی و مناطق پیرامون بزرگراه شهید بابایی قرار دارند، نمونه‌هایی از این شرایط هستند که در صورت افزایش بار ترافیکی، معابر اصلی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

تجمیع مدارس و مراکز آموزشی در برخی مناطق

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر لزوم توجه به جانمایی و مدیریت تردد مدارس اظهار کرد: تجمیع مدارس و مراکز آموزشی، در کنار سفرهای مربوط به سرویس مدارس و خودروهای شخصی والدین، می‌تواند در روزهای ابتدایی مهرماه موجب افزایش تراکم شود.

وی گفت: پلیس راهور در سال گذشته در مناطقی از جمله مناطق ۳، ۶، ۱۰ و ۱۴ بررسی‌هایی انجام داده است که برخی از مدارس این مناطق در روزهای نخست مهرماه با ازدحام بیشتری مواجه بوده‌اند.

موسوی‌پور در ادامه بر همکاری والدین، مدارس، آموزش و پرورش، شهرداری و پلیس برای مدیریت ترافیک مهرماه تأکید کرد و ساماندهی سرویس مدارس و کاهش توقف خودروهای شخصی در اطراف مدارس را از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش بی‌نظمی و تراکم ترافیکی در روزهای آغاز سال تحصیلی دانست.

شناسایی ۲۶۰ مدرسه در حاشیه معابر اصلی و بزرگراه‌ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مناطق ۳، ۶، ۱۰ و ۱۴ بیشترین میزان ازدحام ترافیکی در مهرماه را دارند. بر همین اساس، مدارس مهم و مدارسی که در حاشیه معابر اصلی و بزرگراه‌های مهم قرار دارند، شناسایی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۴ هزار و ۴۹۰ مدرسه موجود در تهران، ۲۶۰ مدرسه در حاشیه معابر مهم یا بزرگراه‌ها قرار دارند و ۳۵۰ مدرسه نیز در نقاط مهم و حساس شناسایی شده‌اند که نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند.

مناسب‌سازی اطراف ۸۱۳ مدرسه

موسوی‌پور ادامه داد: همچنین ۸۱۳ مدرسه شناسایی شده‌اند که اطراف آنها نیازمند اقداماتی از جمله خط‌کشی، نصب تابلو و علائم، مناسب‌سازی پیاده‌روها و پل‌ها و اجرای طرح‌های آرام‌سازی ترافیکی بوده است.

وی گفت: اقدامات مشترکی با حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این زمینه انجام شده و در محل‌هایی که امکان اجرای آن وجود داشته، مسیر و محل مناسبی برای پیاده و سوار شدن دانش‌آموزان ایجاد شده است؛ البته با توجه به شرایط فیزیکی برخی مدارس، اجرای این اقدامات در همه مدارس امکان‌پذیر نیست.

تأکید بر پیشگیری از حوادث برای دانش‌آموزان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ایمنی دانش‌آموزان اظهار کرد: سال گذشته یک دانش‌آموز ۱۷ ساله که موتورسیکلت‌سوار بود، در بزرگراه امام علی(ع) بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

وی افزود: این دانش‌آموز دبیرستانی و دارای گواهینامه بود و این حادثه نشان می‌دهد که موضوع ایمنی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مقاطع بالاتر، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

تشکیل کمیته مشترک مدیریت ترافیک

موسوی‌پور گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، کمیته مدیریت ترافیک مشترک با حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران از اوایل مردادماه تشکیل شد و کارگروه‌های مختلفی برای اجرای طرح استقبال از مهر فعالیت خود را آغاز کردند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی و کارگروه عملیات ترافیک از جمله بخش‌های این برنامه هستند که مسئولیت اجرای عملیات مربوط به روز اول مهر و روزهای ابتدایی سال تحصیلی را بر عهده دارند.

«آمادگی، پیشگیری، اقدام هدفمند و مشارکت شهروندان»؛ محور طرح مهر

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ شعار امسال طرح استقبال از مهر را «آمادگی، پیشگیری، اقدام هدفمند و هماهنگ و مشارکت شهروندان» اعلام کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون مشارکت شهروندان، بخش زیادی از برنامه‌های مدیریت ترافیک با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده و مشارکت شهروندان، مهرماه امسال با ایمنی و آرامش بیشتری همراه باشد.

توقف عملیات عمرانی از اول تا هشتم مهر

موسوی‌پور با اشاره به مصوبات شورای ترافیک تهران گفت: موضوعات مربوط به طرح استقبال از مهر در شورای ترافیک مطرح و در جلسه چهارشنبه گذشته تصویب شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات، توقف عملیات عمرانی در معابر اصلی و حتی معابر فرعی است؛ چراکه عملیات عمرانی در یک معبر فرعی نیز می‌تواند تأثیر جدی بر محورهای اصلی داشته باشد. بر این اساس، توقف عملیات عمرانی از اول تا هشتم مهرماه به تصویب رسیده است.

ممنوعیت تردد ناوگان باری از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره محدودیت تردد ناوگان باری در ساعات ابتدایی روز گفت: از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح، تردد و صدور بارنامه برای ناوگان باری در سطح شهر محدود خواهد بود.

وی ادامه داد: ناوگان توزیع مواد غذایی و سایر خودروهای باری از جمله کامیون‌ها و وانت‌ها، به جز موارد ضروری مانند دارو و اقلام مهم، اجازه تردد در این بازه زمانی را نخواهند داشت.

موسوی‌پور از فعالان حوزه حمل‌ونقل و توزیع کالا خواست برنامه فعالیت خود را به قبل از ساعت ۶ صبح یا بعد از ساعت ۱۰ صبح منتقل کنند.

وی تأکید کرد: یک کامیون که ساعت ۶:۳۰ یا ۷ صبح مقابل یک فروشگاه در خیابان متوقف می‌شود، می‌تواند موجب ایجاد ترافیک مضاعف و درگیر شدن چند محور شود. این محدودیت بر اساس تجربه سال‌های گذشته و با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل برای تردد شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، اعمال می‌شود.

اجرای دورکاری اختیاری از اول تا هشتم مهر

موسوی‌پور همچنین از تصویب امکان دورکاری یک روز در هفته در بازه زمانی اول تا هشتم مهرماه خبر داد و گفت: این طرح به صورت اختیاری اجرا خواهد شد و کارکنان می‌توانند در این بازه یک روز را به شکل دورکاری فعالیت کنند.

وی افزود: همزمان، فعالیت نمایشگاه بین‌المللی تهران در هفته نخست مهرماه نیز ممنوع خواهد بود تا از افزایش بار ترافیکی در این ایام جلوگیری شود.

محدودیت استفاده از سهمیه ۲۰ روزه ورود به محدوده

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به یکی دیگر از مصوبات طرح استقبال از مهر گفت: افرادی که از تسهیلات ۲۰ روزه ورود به محدوده در هر فصل استفاده می‌کنند، در بازه اول تا هشتم مهرماه امکان استفاده از این سهمیه را نخواهند داشت.

آغاز فعالیت مترو و اتوبوس از ساعت ۴:۳۰ صبح

موسوی‌پور با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقل عمومی برای روزهای ابتدایی مهر گفت: ساعت آغاز فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شامل مترو و اتوبوس، برای این ایام از ساعت ۵:۳۰ صبح به ۴:۳۰ صبح منتقل خواهد شد تا شهروندان و دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی در ساعات ابتدایی روز استفاده کنند.

تحصیل یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی پایتخت گفت: حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس تهران مشغول به تحصیل هستند که حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنها را دانش‌آموزان کلاس اولی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: ورود این تعداد دانش‌آموز به چرخه ترددهای روزانه شهر، به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مسئول و خانواده‌ها را برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی دانش‌آموزان دوچندان می‌کند.

آمادگی ۱۰۰ درصدی پلیس راهور برای آغاز مهر

موسوی‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بازگشایی مدارس گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از هفته گذشته با ۷۵ درصد آمادگی وارد مرحله پیش‌عملیاتی شده است و از اول مهرماه با آمادگی ۱۰۰ درصدی فعالیت خواهد کرد. این آمادگی تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت تا امکان مدیریت ترافیک نیمه دوم سال فراهم شود.

استقرار پلیس مقابل ۲۶۰ مدرسه مهم

وی افزود: استقرار نیرو مقابل ۲۶۰ مدرسه مهم که در حاشیه معابر اصلی قرار دارند، یکی از اولویت‌های پلیس راهور در طرح استقبال از مهر است. همچنین در ۳۵۰ مدرسه مهم دیگر که نیازمند حضور واحدهای ویژه هستند، به‌خصوص مدارس مقاطع ابتدایی، نیروهای پلیس مستقر خواهند شد.

شناسایی ۸۷ گلوگاه ترافیکی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی ۸۷ گلوگاه ترافیکی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این گلوگاه‌ها در محدوده بزرگراه‌ها قرار دارند و همکاران پلیس با اقدامات پیش‌دستانه از ساعت ۵:۴۵ صبح در این نقاط مستقر خواهند شد تا ترافیک ایجادشده را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: این گلوگاه‌ها نقاطی هستند که به دلیل تنگی معبر، محدودیت ظرفیت، تداخل جریان‌های ترافیکی و سایر عوامل، احتمال ایجاد اختلال در آنها بیشتر است و حضور به‌موقع پلیس در این نقاط می‌تواند از تشدید ترافیک جلوگیری کند.

استقرار نیرو در تقاطع‌ها و میادین مهم

موسوی‌پور همچنین از استقرار گسترده نیروهای پلیس در تقاطع‌ها و میادین مهم از ساعات ابتدایی صبح خبر داد و گفت: هدف این است که جریان ترافیک در ساعات اوج رفت‌وآمد دانش‌آموزان و شهروندان با حضور میدانی پلیس مدیریت شود.

استقرار ۷ جرثقیل سنگین در بزرگراه‌ها

وی افزود: برای جلوگیری از اختلال ناشی از خرابی خودروها، ۷ دستگاه جرثقیل سنگین در هفت نقطه مهم بزرگراهی مستقر خواهند شد تا در صورت خرابی خودرو، اتوبوس یا وسایل نقلیه دیگر، جابه‌جایی آنها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و تأثیر منفی بر جریان ترافیک نداشته باشد.

موسوی‌پور گفت: علاوه بر این، ۵۵ دستگاه جرثقیل سنگین نیز در معابر، میادین و نقاط مختلف شهر حضور خواهند داشت.

حضور تیم‌های امدادی برای رفع نقص فنی اتوبوس‌ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از پیش‌بینی تیم‌های امدادی در طرح مهر خبر داد و اظهار کرد: این تیم‌ها برای رسیدگی سریع به نقص‌های فنی احتمالی اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عمومی، به‌ویژه در خطوط ویژه، در نظر گرفته شده‌اند تا در صورت خرابی یک اتوبوس، امکان انتقال و رفع مشکل آن در سریع‌ترین زمان فراهم شود.

تشکیل ۱۵ تیم مشترک پلیس و تاکسیرانی

موسوی‌پور ادامه داد: ۱۵ تیم مشترک با تاکسیرانی تشکیل شده است که فعالیت خود را از امروز آغاز کرده‌اند. فعالیت این تیم‌ها در مهرماه گسترده‌تر خواهد شد و به‌ویژه در نقاطی که حضور تاکسی‌ها و حجم جابه‌جایی مسافران بیشتر است، مستقر خواهند شد.

وی افزود: همچنین محورهایی برای استفاده از خطوط ویژه توسط تاکسی‌ها شناسایی شده است. در حال حاضر در بزرگراه امام علی(ع) و بزرگراه شهید چمران استفاده تاکسی‌ها از خطوط ویژه در حال انجام است و این اقدام می‌تواند به تسریع جابه‌جایی شهروندان و کاهش زمان انتظار کمک کند.

استفاده هدفمند از خطوط ویژه برای تاکسی‌ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در نظر داریم در برخی مقاطع و محورهای مشخص، مجوز استفاده تعداد مشخصی از تاکسی‌ها از خطوط ویژه را صادر کنیم تا رفت‌وبرگشت آنها سریع‌تر انجام شود و صف انتظار مسافران کاهش پیدا کند.

حضور بانوان پلیس مقابل مدارس ابتدایی دخترانه

موسوی‌پور از اجرای یک طرح جدید در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار از ظرفیت بانوان پلیس راهنمایی و رانندگی در مقابل مدارس ابتدایی دخترانه استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: بانوان پلیس در این مدارس برای مدیریت عبور ایمن دانش‌آموزان و کمک به برقراری نظم ترافیکی مستقر خواهند شد. این طرح جدید است و در مرحله نخست با تعداد محدودی از نیروها اجرا می‌شود تا ضمن ارزیابی روند اجرا، ایرادات احتمالی برطرف شود و در ادامه امکان توسعه آن فراهم شود.

توزیع بیش از ۸۰ هزار کلاه ایمنی رایگان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین با اشاره به طرح توزیع کلاه ایمنی گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۸۰ هزار کلاه ایمنی رایگان میان شهروندان توزیع شده است.

وی با تأکید بر استمرار این طرح افزود: موضوع کلاه ایمنی و ارتقای ایمنی موتورسواران طی سال‌های اخیر همواره در دستور کار پلیس راهور بوده و همچنان ادامه خواهد داشت.

تأکید بر مسئولیت دستگاه‌ها در ارتقای ایمنی موتورسواران

موسوی‌پور با اشاره به تعداد بالای موتورسیکلت‌ها در تهران گفت: با توجه به وجود حدود ۵ میلیون موتورسیکلت، طبیعی است که امکان توزیع ۵ میلیون کلاه ایمنی رایگان وجود نداشته باشد. هدف از اجرای این طرح، علاوه بر اهدای کلاه ایمنی، ایجاد یک الگوی فرهنگی و نمادین برای توجه بیشتر به ایمنی موتورسواران است.

وی از مدیران شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی خواست موضوع ایمنی کارکنان خود را جدی بگیرند و گفت: مدیران و رؤسای ادارات، چه در مجموعه‌های لشکری و چه کشوری، می‌توانند با توجه به اهمیت ایمنی کارکنان، در زمینه تأمین و توزیع کلاه ایمنی میان موتورسواران شاغل در مجموعه خود اقدام کنند.

قدردانی از شهرداری برای اختصاص ۵۰۰ هزار کلاه ایمنی

موسوی‌پور با تشکر از شهرداری تهران و شهردار تهران گفت: در شورای ترافیک موضوع اختصاص ۵۰۰ هزار کلاه ایمنی مطرح شده است که از این نگاه و توجه به موضوع ایمنی قدردانی می‌کنم.

وی افزود: انتظار ما از همه مدیران شرکت‌ها و دستگاه‌ها، چه کشوری و چه لشکری، این است که به ایمنی کارکنان خود توجه داشته باشند؛ چراکه بخش قابل توجهی از ترددها با موتورسیکلت انجام می‌شود.

کاهش ۴۹ درصدی فوتی‌های موتورسوار

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار پنج‌ماهه امسال گفت: در پنج ماهه امسال ۳۰۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند که ۴۹ درصد از این فوتی‌ها مربوط به موتورسواران بوده است.

وی تأکید کرد: در کنار برخورد با تخلفات، باید برای افزایش ایمنی موتورسواران نیز اقدامات جدی انجام دهیم و همه دستگاه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.

برخورد جدی با تخلفات حادثه‌ساز و سرویس مدارس

موسوی‌پور گفت: کنترل تخلفات حادثه‌ساز، تخلفات ساکن و تخلفات مربوط به سرویس مدارس در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار دارد.

وی افزود: پلیس با تخلفات حادثه‌ساز و حرکات مخاطره‌آمیز که جان فرد و سایر شهروندان را به خطر می‌اندازد، به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد.

درخواست پلیس برای خودداری از توقف‌های غیرمجاز

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره تخلفات ساکن نیز گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم از توقف‌هایی که موجب سد معبر و ایجاد اختلال در تردد دیگران می‌شود، خودداری کنند و در صورت توقف ضروری، در کوتاه‌ترین زمان محل را ترک کنند.

تشکیل اتاق وضعیت ترافیکی در روز اول مهر

موسوی‌پور از تشکیل اتاق وضعیت ترافیکی در روز اول مهر خبر داد و اظهار کرد: این اتاق با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه تاکسیرانی، در پلیس راهور تهران بزرگ تشکیل خواهد شد.

وی افزود: ستاد استقبال از مهر نیز در حوزه شهرداری فعال خواهد بود و در اتاق وضعیت، موضوعات ترافیکی به‌صورت لحظه‌ای رصد و برای مدیریت آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

شناسایی ۹۵ محل برای توقف ناوگان باری

وی گفت: ۹۵ محل در بزرگراه‌ها، میادین و مناطق مختلف شهر شناسایی شده است که امکان هدایت و توقف کامیون‌ها و وانت‌ها در آنها وجود دارد.

موسوی‌پور با تأکید مجدد بر ممنوعیت تردد ناوگان باری از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح افزود: توصیه ما این است که رانندگان این ناوگان به هیچ عنوان در این بازه زمانی وارد معابر نشوند و برنامه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که پس از ساعت ۱۰ صبح به مقصد برسند.

وی ادامه داد: نباید خودروهای باری به‌گونه‌ای حرکت کنند که ساعت ۸ صبح به ورودی شهر یا معابر برسند؛ در این صورت ضمن اعمال قانون، امکان جلوگیری از ادامه حرکت آنها وجود خواهد داشت.

درخواست برای همکاری رانندگان ناوگان باری در روز اول مهر

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در سال‌های گذشته، رعایت این محدودیت‌ها در روز اول مهر باعث کاهش قابل توجه حضور ناوگان باری در ساعات اوج شده است و انتظار داریم امسال نیز شاهد حداقل حضور این خودروها یا عدم حضور آنها در ساعات ممنوعه باشیم تا به مدیریت ترافیک و تسهیل تردد شهروندان کمک شود.

راه‌اندازی پارک‌های ترافیک غیرفعال

موسوی‌پور از اجرای برنامه مشترک پلیس و شهرداری برای فعال‌سازی پارک‌های ترافیک خبر داد و گفت: فعال‌سازی پارک‌های ترافیک غیرفعال در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت آنها برای آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده شود.

آموزش ترافیک با «پارک ترافیک سیار»

وی افزود: امسال طرح «پارک ترافیک سیار» نیز در دستور کار قرار گرفته است. این مجموعه به شکل یک کامیون سیار در مدارس و برخی پارک‌هایی که فاقد پارک ترافیک هستند، حضور پیدا خواهد کرد و امکان آموزش بخشی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

تمرکز آموزش‌های ترافیکی بر مهدکودک و دبستان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امسال تمرکز ویژه‌ای بر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مقاطع مهدکودک و ابتدایی خواهیم داشت.

وی افزود: محتوای آموزشی متناسب با این دو مقطع تهیه شده و با همکاری آموزش و پرورش استان تهران و شهرداری، اجرای گسترده این برنامه تا پایان سال دنبال خواهد شد تا بتوانیم در سال‌های آینده، نسلی آگاه‌تر نسبت به قوانین و ایمنی ترافیکی داشته باشیم.

بارگذاری محتوای آموزشی در «شاد»

موسوی‌پور ادامه داد: بارگذاری محتوای آموزشی ترافیکی در اپلیکیشن «شاد» نیز با همکاری آموزش و پرورش استان تهران در دستور کار قرار دارد و این برنامه در طول سال ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از ادامه طرح اهدای جلیقه، کارت همیار پلیس و کلاه به دانش‌آموزان خبر داد و گفت: این اقدامات در حوزه اجتماعی پلیس در طول سال دنبال خواهد شد.

احیای طرح پلیس مدرسه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین از برنامه احیای طرح پلیس مدرسه خبر داد و گفت: بخشی از این طرح سال گذشته اجرا شد، اما کافی نبود و امسال امکانات و اقدامات جدی‌تری با همکاری پلیس، آموزش و پرورش و مدیریت شهری برای اجرای آن پیش‌بینی شده است.

وی از همکاری مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در این زمینه نیز تشکر کرد و گفت: درخواست شده است کارگروه مشترکی میان پلیس و آموزش و پرورش برای استمرار آموزش ترافیکی به دانش‌آموزان در طول سال تشکیل شود.

توصیه‌های ترافیکی پلیس برای روز اول مهر

موسوی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه توصیه‌هایی برای روز اول مهر گفت: از توقف دوبله، توقف مورب و سد معبر باید به‌طور جدی پرهیز شود؛ چراکه با توجه به بافت هندسی معابر و تردد حمل‌ونقل عمومی، این نوع توقف‌ها می‌تواند موجب ایجاد گره‌های ترافیکی شود.

وی استفاده از حمل‌ونقل عمومی را در روزهای ابتدایی مهرماه مورد تأکید قرار داد.

ضرورت انتقال خودرو پس از تصادفات خسارتی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست در صورت وقوع تصادفات خسارتی، چه در معابر داخلی و چه در بزرگراه‌ها، پس از ثبت تصاویر و انجام اقدامات اولیه، خودروها را مطابق مقررات به محل امن منتقل کنند تا موجب انسداد مسیر نشوند.

وی تأکید کرد: این موضوع نباید فقط در روزهای نخست مهر مورد توجه قرار گیرد، بلکه لازم است رسانه‌ها در طول سال درباره آن اطلاع‌رسانی کنند؛ چراکه بخشی از تشدید تراکم ترافیک ناشی از همین تصادفات خسارتی جزئی و توقف خودروها در محل حادثه است.

درخواست بازنگری در آیین‌نامه سرویس مدارس

موسوی‌پور با اشاره به آیین‌نامه اجرایی سرویس مدارس گفت: بازنگری در این آیین‌نامه یکی از درخواست‌های پلیس است. این آیین‌نامه در شهریور ۱۴۰۲ ابلاغ شد، اما به نظر می‌رسد همچنان نیازمند بازنگری اساسی و مشارکت فعال دستگاه‌های مرتبط است.

ضرورت مدیریت فعالیت مراکز آموزشی در ساعات اوج

وی همچنین به فعالیت برخی مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: برخی آموزشگاه‌ها در ساعات پایانی روز فعالیت می‌کنند و اطلاع دقیقی از زمان فعالیت آنها وجود ندارد. در برخی موارد، فعالیت این مراکز تا ساعت ۸ یا ۹ شب ادامه دارد و در نقاطی قرار گرفته‌اند که از نظر مهندسی ترافیک، ظرفیت مناسبی ندارند.

موسوی‌پور افزود: در مناطقی مانند مناطق یک و سه، تجمع مراکز آموزشی در برخی محورها و قرار گرفتن آنها در معابر کم‌عرض می‌تواند موجب تشدید ترافیک شود و این موضوع نیازمند مدیریت و هماهنگی بیشتر است.

توسعه پارک‌سوارها برای کاهش ورود خودروهای شخصی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه بر ضرورت توسعه پارک‌سوارها تأکید کرد و گفت: برای مدیریت ترافیک شهر، باید در ورودی‌های شهر نیز برنامه داشته باشیم. تجربه مراسم‌های گذشته نشان داد که ایجاد پارک‌سوار در ورودی‌ها و هدایت مردم به حمل‌ونقل عمومی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش تردد خودروهای شخصی داشته باشد.

وی افزود: در یکی از این مراسم‌ها، با ایجاد پارک‌سوار و استفاده از اتوبوس و مترو، بخش زیادی از مراجعه‌کنندگان با خودروی شخصی وارد معابر داخلی نشدند. وقتی ۴۰ یا ۵۰ نفر با یک اتوبوس جابه‌جا می‌شوند، به همان میزان از تعداد خودروهای سواری در سطح معابر کاسته می‌شود.

توسعه ورودی‌های پارک‌سوار در تهران

موسوی‌پور گفت: در حال حاضر یکی از ورودی‌های پارک‌سوار مورد استفاده شهروندان قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که افراد خودرو را در ورودی شهر متوقف کرده و ادامه مسیر را با مترو یا حمل‌ونقل عمومی انجام می‌دهند.

وی افزود: اگر به جای یک ورودی، ۱۴ پارک‌سوار در نقاط مختلف شهر ایجاد و فعال شود، می‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از تردد خودروهای شخصی در داخل شهر کاهش پیدا کند.

۷۲ درصد تأثیر ترافیکی مربوط به حمل‌ونقل شخصی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سهم بالای خودروهای شخصی در ترافیک گفت: حدود ۷۲ درصد از تأثیر ترافیکی مربوط به حمل‌ونقل شخصی است و حدود ۴۹ درصد از این ترددها با خودروهای سواری شخصی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم ورود خودروهای شخصی را در ورودی‌های شهر مدیریت کنیم و شهروندان را به استفاده از پارک‌سوار، مترو و اتوبوس هدایت کنیم، تأثیر قابل توجهی در کاهش تردد و توقف‌های غیرمجاز در سطح معابر خواهیم داشت.

موسوی‌پور در پایان گفت: توسعه پارک‌سوارها باید همزمان با افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس انجام شود تا بتوان با اطمینان بیشتری شهروندان را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی توصیه کرد.