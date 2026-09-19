ثبت سفارش گندم تا پایان سال ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گندم در گروه کالاهای اساسی و پرمصرف‌ترین محصول کشاورزی در اکثر کشورهای جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز حدود ۵۰ درصد از کالری روزانه را تامین می‌کند.

تولید گندم در ایران به طور میانگین سالانه بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تن (بسته به میزان بارش‌ها) متغیر است؛ البته در دهه ۹۰ برخی از سال‌ها این میزان تولید به حدود ۵ میلیون تن هم کاهش یافته است.

امسال با وجود بارش‌های مناسب در اکثر مناطق کشور پیش‌بینی شده تولید به ۱۴.۱ میلیون تن برسد که تاکنون بیش از ۸.۵ میلیون تن تحویل دولت شده است.

بر اساس شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد ثبت سفارش گندم دامی و معمولی برای مصارف دام و طیور و نیز صنف و صنعت در حال انجام است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل بروز مشکل در سامانه‌های موضوع مربوط به ثبت سفارش واردات گندم معمولی، به اطلاع تولیدکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان می‌رسد، مشکل اعلام شده برطرف شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت سفارش واردات گندم معمولی ذیل کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹۲۰ از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

گفتنی است، تمام متقاضیان واجد شرایط واردات اعم از کارخانجات آرد، بازرگانان و سایر واحدهای صنعتی و صنفی می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت سفارش واردات گندم معمولی مورد نیاز کشور اقدام کنند.

مهلت اعتبار ثبت سفارش گندم معمولی ۱۸۰ روز با تمدید سامانه‌ای ۶۰ روز است.