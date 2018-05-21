نرخ غذای دانشجویی در ایام رمضان تغییر نمی کند

فریبرز سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیمت غذای دانشجویان در ایام ماه مبارک رمضان گفت: قیمت غذای دانشجویان در ایام ماه مبارک رمضان افزایش نیافته اما کیفیت غذا افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هیچ دانشگاهی در ایام ماه مبارک رمضان نباید برای ارایه غذا بیشتر از نرخ مصوب صندوق رفاه اقدام کند، ادامه داد: در ایام ماه مبارک رمضان، دورچین غذا مانند (زولبیا، بامیه، شربت، خرما، سوپ، میوه) به غذای دانشجویان اضافه می شود، اما قیمت غذا افزایش پیدا نمی کند.

بخشنامه‌ سازمان امور دانشجویان درباره ماه رمضان به دانشگاه ها

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: سازمان امور دانشجویان در ۱۹ اردیبهشت ۹۷ در آستانه ماه مبارک رمضان، در بخشنامه ای، نکاتی را به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یادآور شد و از آنها خواست برنامه‌ریزی‌های لازم را در این باره انجام دهند.

وی ادامه داد: در این بخشنامه از معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خواسته شده تا بصورت دائم تاسیسات برودتی خوابگاه‌ها و محل برگزاری امتحانات بازبینی و نظارت شود.

سجادی ادامه داد: همچنین بازبینی وضعیت تاسیسات آب گرم خوابگاه‌ها قبل از ماه مبارک رمضان و نظارت مستمر بر عملکرد تاسیسات و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب سلف سرویس‌ها در هنگام افطار به ویژه ابعاد بهداشتی آشپزخانه و سالن‌ها و ارائه غذاهای مناسب با ایام ماه مبارک رمضان از تاکیدات دیگر سازمان امور دانشجویان بوده است.

وی افزود: در این بخشنامه از معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خواسته شده تا تمهیدات لازم برای تامین سحری دانشجویان مستقر در خوابگاه‌ها اتخاذ شود.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد سرویس‌های ایاب و ذهاب و رفع مشکلات احتمالی از موارد دیگری است که سازمان امور دانشجویان بر آن تاکید داشته است.