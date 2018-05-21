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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

حزب بارزانی یک هیأت بلند پایه به بغداد اعزام می کند

حزب بارزانی یک هیأت بلند پایه به بغداد اعزام می کند

دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای اعزام یک هیأت بلند پایه به بغداد با هدف گفتگو با گروه های سیاسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، در بیانیه دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی آمده است: اعضای دفتر سیاسی با حضور مسعود بارزانی نشستی برگزار کرده و در این نشست در خصوص روند انتخابات پارلمانی این کشور و مرحله بعد از اعلام نتایج بحث و تبادل نظر کردند.

قرار است یک هیأت بلند پایه برای اجرای گفتگو با طرفهای سیاسی در خصوص تشکیل دولت آتی عراق به بغداد اعزام شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما پیش بینی می کنیم که حزب ما اعتماد شهروندان کُرد را از طریق به دست گرفتن ۲۵ کرسی به دست آورد.

کد مطلب 4302087

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